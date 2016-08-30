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Spor
Deutsche Welle

Lisicki hayal kırıklığı yarattı, Çağla tarih yazdı

Amerika Açık'ın önemli kadın raketlerinden Alman Sabine Lisicki turnuvaya ilk turda veda etti. Türk raket Çağla Büyükakçay ise ev sahibi ülkeden Falconi'yi eleyerek ikinci tura yükseldi ve bir ilki başardı.

30 Ağustos 2016 16:03


Sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık'ın yıldız raketlerinden Sabine Lisicki, ilk turda elenerek hayal kırıklığı yarattı.

Alman tenisçi sadece 65 dakika süren maçta Kazak Julia Putinzewa'ya 1-6 ve 2-6'lık setlerle mağlup oldu.

Hali hazırda WTA sıralamasında 84'üncü sırada yer alan Wimbledon finalisti ve geçen yıl New York'ta 4'üncü turu gören Lisicki bu turnuva sonrası ilk 100'ün dışında kalacak.

Lisicki "Ne yalan söyleyeyim, hiç memnun değilim. Birşeyleri değiştirmek için çok çalışmıştık. Bunun karşılığını alamamış olmak çok üzüntü verici" diye konuştu.

Lisicki ile birlikte Amerika Açık'a başlayan 10 Alman kadın raketten 3'ü turnuvaya ilk turda veda etti. Anna-Lena Friedsam İtalyan Robeta Vinci'ye, Mona Barthel de ABD'li Christina McHale'e yenilerek elendi.

İlk turda Lisicki'yi saf dışı bırakan Kazak Putinzewa ikinci turda bir başka Alman raket Carina Witthöft ile karşılaşacak.

Çağla da ikinci turda

Kariyerinde ilk kez ABD Açık'ın ana tablosunda mücadele eden Türk kadın raket Çağla Büyükakçay ise ilk turda ev sahibi ülkeden Irina Falconi'yi 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Dünya sıralamasında 66'ıncı sırada yer alan Çağla, ikinci turda Dünya 16'ncısı Çek Petra Kvitova ile karşı karşıya gelecek.

Bu yıl Fransa Açık'ta ana tabloda yer alıp ikinci tura çıkan ilk Türk kadın raket olarak bir ilki gerçekleştiren Çağla Büyükakçay ABD Açık'ta ikinci turu gören ilk Türk kadın tenisçi olarak da yine önemli bir başarıya imza attı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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