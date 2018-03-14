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Liseyi bıraktı, hayvanları otlatırken düştüğü derede öldü

Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Kıbrıscık ilçesinde, ailesine ait hayvanları otlatırken, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye düşen Mehmet Bağatır (15) yaşamını yitirdi

14 Mart 2018 19:36

Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Kıbrıscık ilçesinde, ailesine ait hayvanları otlatırken, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye düşen Mehmet Bağatır (15) yaşamını yitirdi. Hayvanlara bakmak için okulu bıraktığı belirtilen Bağatır\'ın cesedi zor arazi koşulları nedeniyle yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılabildi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bolu’nun Kıbrıscık İlçesi Dokumacılar köyünde bulunan Dokumacılar Kanyonu’nda meydana geldi. Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Mehmet Bağatır, iddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce ailesine ait büyükbaş hayvanlara bakmak için okulu bıraktı.
Mehmet Bağatır, babası Davut Bağatır ile birlikte hayvanlarını otlatmak için Dokumacılar Kanyonu’na gitti. Mehmet Bağatır, uzaklaşan hayvanların yanına gitmek için babasının yanından ayrıldı. Uzun süre oğluna ulaşamayan baba Davut Bağatır, köye dönmüş olabileceğini düşünerek evine gitti. Oğlunun eve dönmediğini öğrenen baba, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Köylüler, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, Mehmet Bağatır’ı aramak için çalışma başlattı. Gece saatlerinde havanın kararması nedeniyle durdurulan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda köylüler, uçurumun dibindeki akan derede Bağatır\'ın cansız bedenine ulaştı. Durum, ekiplere bildirildi. Ekipler, cesedin bulunduğu noktaya zor arazi koşulları nedeniyle güçlükle indi. Ekipler birçok kez düşme tehlikesi geçirdi.
Çocuklarının bulunduğu haberini alan baba Davut ve anne Dilek Bağatır da olay yerine geldi. Uçurumdan aşağı inemeyen ve çocuğunun cansız bedenini bekleyen anne Dilek Bağatır gözyaşlarına boğuldu. Acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Mehmet Bağatır\'ın ölüm haberini alan köylüler de dik kayalıklardan koşarak cesedin olduğu yere indi.
Mehmet Bağatır’ın okulu bırakmadan önce sınıf arkadaşı olan Emre Selek, “Mehmet’in son zamanlarda bir sıkıntısı vardı ama bize söylemedi. Derslerde üzgün duruyordu. Okulu bıraktı ve Kuran kursuna geçti. Sonra Kuran kursunu da sevmedim dedi ve köyüne gitti” dedi.
İlk incelemelere göre Bağatır’ın ölüm sebebinin kayalıklardan düşme sonucu olduğu anlaşılırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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