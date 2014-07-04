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Liseye yerleştirmede kullanılacak kontenjan ve yüzdelik dilimler açıklandı

8.sınıf öğrencilerinin girdiği TEOG ile öğrenci alacak liselerin kontenjan ve yüzdelik dilimi açıkladı

04 Temmuz 2014 21:54

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ile öğrenci alacağı okulların kontenjan ve yüzdelik dilimi açıkladı.

Buna göre İstanbul Lisesi geçen yıl 240 olan kontenjanı 170’e düşürürken, Galatasaray Lisesi aynı kontenjanı ilan etti. 

İstanbul’da en fazla kontenjanı olan okul Esenler Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi oldu. Bu okul 816 kontenjan açıkladı. Okulun puanı 354,712 oldu.

Başakşehir TOKİ Kayaşehir ve Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi kontenjanını 680 olarak belirlendi.

Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi kontenjanını 578, Ümraniye Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi, Esenyurt Anadolu Lisesi, Başakşehir Anadolu Lisesi Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi kontenjanlarını 544 ilan ederek en kalabalık okul oldular.
Yüksek puanlı bazı okulların taban puan ve kontenjanları şunlar:

Galatasaray Lisesi kontenjan 100, taban puan 494,889

İstanbul Lisesi, kontenjan 170, taban puan 492,138 

Kadıköy Anadolu Lisesi, kontenjan 340, taban puan 481,063

Cağaloğlu Anadolu Lisesi, kontenjan 204, taban puan 480,137

Pertevniyal Anadolu Lisesi, kontenjan 238, taban puan 462,942

Kabataş Anadolu Lisesi (ingilizce) kontenjan 136, taban puan 489,765

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, kontenjan 238, taban puan 476, 228

Lise kontenjan ve yüzdelik dilimlerini görmek için tıklayınız... 

 

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