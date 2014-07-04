TEOG sınavının iptali halinde, karneler yırtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Bölge İdare Mahkemesi’ndeki Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavıyla ilgili temyiz talebinin reddedilmesi durumunda 1 milyon 270 bin öğrencinin karnesi yırtılarak iptal edilecek. Öğrencilerin takdir, teşekkür ve onur belgelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek.



Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, MEB’in liselere geçişte daha önce uyguladığı Seviye Belirleme Sınavı da mahkemelik olmuş, sorular iptal edilmiş, öğrencilerin puanların yeniden hesaplanmıştı. Sistemi değiştiren Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yeni geliştirdiği sınav sistemi TEOG’da da hata yaptığı ortaya çıktı. Açılan davalarda, Ankara 13. İdare Mahkemesi, 8. sınıf öğrencileri için 28-29 Kasım 2013 tarihinde yapılan ve sonuçları 20 Ocak 2014 tarihinde açıklanan ortak sınavlardaki Fen ve Teknoloji testinden 1, İngilizce testinden 2, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinden ise 1 sorunun “hatalı” olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi.



MEB yürütmeyi durdurma kararlarını Bölge İdare Mahkemesi’nde temyiz etti. Binlerce 8. sınıf öğrencisinin liselere geçiş puanının hesaplanmasında büyük etken olacak Yerleştirmeye Esas Puan yani TEOG puanı 7 Temmuz’da açıklanacak. Bölge İdare Mahkemesi’nin de kararını 7 Temmuz tarihine kadar açıklaması gerekecek. Kararın gecikmesi durumunda, yanlış sorular üzerinden yanlış hesaplanan puanlara göre yanlış yerleştirmeler yapılacak.

Karneler yandı

Öte yandan mahkeme kararının ardından MEB’i büyük bir sorun daha bekliyor. 4 sorusu iptal edilen TEOG 1. dönem sınavları öğrencilerin karne notlarını ve başarı ortalamalarını da etkiliyor. Bölge İdare Mahkemesi’nin MEB aleyhine bir karar vermesi durumunda, puanların yeniden hesaplanması gerektiğinden, 8. sınıf öğrencilerinin karnelerinin de yenilenmesi gerekiyor. Bu 1 milyon 270 bin öğrencinin karnesinin yırtılması anlamına geliyor. Karnelere göre verilen taktir, teşekkür ve onur belgelerinin de yenilenecek ortalama puanlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Öğretmenler tarafından hazırlanan sınıf geçme defterleri ve not cetvelleri de yaz tatilinde yeniden düzenlenecek.

Yürütme durdurulamayacak

Mahkemelerin MEB ve ÖSYM’nin yaptığı sınavlara ilişkin itirazlara yönelik kararlarını geç açıklaması üzerine hükümet harekete geçti. TBMM’de görüşülmekte olan Torba Yasa’ya eklenecek önerge ile, MEB ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar veya sonuçlarına ilişkin dava açma süresi 7 gün olacak. Mahkeme yürütmenin durdurma kararını veremeyecek. Bu davalar 15 gün içinde karara bağlanacak.