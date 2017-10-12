Liseye konulan langırt masası kaldırıldı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'teki Muammer Dereli Fen Lisesi\'nde okul yönetimi, öğrencilerin zaman geçirmesi için oyun oynanabilen ücretli langırt masası koydu. Bir süre sonra langırt masası, kaldırıldı.

Serdar Mahallesi\'nde bulunan Muammer Dereli Fen Lisesi\'nde, yönetimin kararıyla öğrencilerin zaman geçirmesi için okula langırt masası konuldu. Öğrenciler, para haznesine madeni paraları koyduktan sonra langırt oynadı. Langırt masasında toplanan paranın, okul ihtiyaçları için kullanılması planlandı; ancak bir süre sonra masa kaldırıldı.

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, okulun, öğrencilerin yoğun olarak ders çalıştığı bir yer olduğunu belirterek, \"Çocukların stres atması amacıyla okul yönetimi tarafından düşünülüp alınıp konulmuş; fakat çocuklar, eğitim saatine gecikince, kaldırılma kararı alınmış ve bir hafta sonra da tamamen kaldırıldı. Okula gelir elde etmek amacıyla da sembolik bir rakam belirlenip, öğrenciler bu parayı atarak, oyunu oynuyorlardı\" dedi.



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