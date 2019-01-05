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Lisenin bahçesindeki foseptiğe düşen köpek kurtarıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, bir lisenin bahçesinde önlem alınmadan üstü açık bırakılan 4 metrelik foseptik çukuruna düşen köpek, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

05 Ocak 2019 15:32

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de, bir lisenin bahçesinde önlem alınmadan üstü açık bırakılan 4 metrelik foseptik çukuruna düşen köpek, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Merzan Mahallesi\'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi\'nin bahçesinde, bugün, üstü açık bırakılan foseptikten gelen köpek sesini fark edenler belediyeye bildirdi. Gelen belediye ekipleri, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü foseptikten çıkardı. Kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü.

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