Liselilerin macerası kötü bitti: 2 ölü

Adana'da, lise öğrencisi gençlerin bulunduğu otomobil, direksiyondaki lise öğrencisinin aşırı hız ve kız arkadaşına gösteri yapma merakı nedeniyle baraj gölüne uçtu. Kazada 2 kişi öldü, araçtaki 3 kişi kurtuldu.



Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 18 yaşındaki Sedat Duymaz, babasına ait 01 TY 142 plakalı otomobil ile gezintiye çıktı. Hacı Ahmet Atıl Lisesi son sınıf öğrencisi Duymaz, sınıf arkadaşı 17 yaşındaki Cansel Ercengiz ile diğer arkadaşları 18 yaşındaki Olcay Aslan, 19 yaşındaki Hüsnü Doğan ve 20 yaşındaki Uğur Akıllı'yı da alarak Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı'na gitti. Ehliyeti bulunmayan Duymaz, görgü tanıklarının ifadesine göre, bulvar üzerindeki yarımadaya gitti. Burada aşırı hızla aracı kullanıp, el frenini çekerek aracı döndürme gösterisi yapmaya kalktı. Yarımadada bu gösteriyi yapmak isterken keskin bir viraja gelen Durmaz'ın direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, sahilden 15 metre ileriye fırlayıp, takla atarak, ters dönüp suya gömüldü.



Otomobilin arkasında bulunan 3 kişi, vatandaşların da yardımıyla çıkarılırken, önde bulunan Sedat Duymaz ile kız arkadaşı Cansel Ercengiz araç içerisinde sıkıştığı için çıkamadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Cankurtaran ekiplerinin de su içinde çıkarmayı başaramadığı 2 lise öğrencisini kurtarmak için otomobil çelik halatla kıyıya çekildi. Kıyıya çekildikten sonra kısa sürede sıkıştıkları yerden çıkarılan Durmak ve Ercengiz, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.



Kazayı duyarak olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi.



Kurtulan diğer üç kişinin de ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

