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Yaşam

Liselilerin kavgasında kan aktı

Ankara'da 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Volkan Erdem, yaşıtı Sefa Ç. tarafından öldürüldü.

14 Mayıs 2009 03:00

Ankara’nın Haymana İlçesi'nde 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Volkan Erdem, yaşıtı Sefa Ç. tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Daha önceden kavgalı oldukları belirtilen Haymana Lisesi öğrencileri Volkan Erdem ile Sefa Ç. dün okul çıkışında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Sefa Ç. üzerinde bulunan bıçağı çıkararak Volkan Erdem'e vurdu. Ağır yaralı olarak Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Volkan Erdem, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Evin tek oğlu olduğu belirtilen Volkan Erdem'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, zanlı Sefa Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Volkan Erdem'in cenazesi daha sonra ailesi tarafından alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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