T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Liselilere kültür takviyesi geliyor

MEB ders kitaplarına popüler kültür takviyesi yapacak. Peki MEB’i harekete geçiren ne oldu?

20 Nisan 2009 03:00

MEB ders kitaplarına popüler kültür takviyesi yapacak. Peki MEB’i harekete geçiren ne oldu?

Lise öğrencilerinin dünyaca ünlü piyanistimiz Fahir Atakoğlu, iki yüzden fazla filme imza atan Ayhan Işık, tiyatrocu Müşfik Kenter gibi isimleri tanımaması Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Ders kitaplarına popüler kültür takviyesi yapacak olan Bakanlık, coğrafya kitaplarında da turizm bölgeleriyle ilgili konularda düzenlemeye gidecek.

Anket mi yol gösterdi?

Antalya'da TÜBİTAK için 289 lise öğrencisiyle yapılan araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştu. Liselilerin neredeyse tamamı '50 Cent' olarak bilinen ABD'li rap şarkıcısı Curtis James Jackson'ı tanırken, Fahir Atakoğlu'nu hiçbirinin bilmediği görülmüştü. Ayhan Işık, Müşfik Kenter, yazarlar Ayşe Kulin ile Orhan Pamuk da öğrenciler tarafından az tanınan isimler arasında yer almıştı. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatta düzenlemeye gidiyor. Türk sinema tarihine adını yazdırmış isimlerin yanı sıra edebiyat, sinema, tiyatro, müzik alanlarında isim yapmış sanatçıların da lise son sınıflar için hazırlanan müfredata alınması düşünülüyor.

Coğrafya elden geçiyor

Araştırmada öğrencilerin tamamına yakını, Antalya Side'de bulunan 'Apollon Tapınağı'nı bilmediklerini söylemişti. İtalya'nın simgesi olan Pisa Kulesi'nin bilinirliği ise yüksek çıkmıştı. Bakanlığın, coğrafya kitaplarında da düzenlemeye gidebileceği, tarihi eserlere geniş yer verileceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24