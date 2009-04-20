Liselilere kültür takviyesi geliyor

MEB ders kitaplarına popüler kültür takviyesi yapacak. Peki MEB’i harekete geçiren ne oldu?



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Coğrafya elden geçiyor

Lise öğrencilerinin dünyaca ünlü piyanistimiz Fahir Atakoğlu, iki yüzden fazla filme imza atan Ayhan Işık, tiyatrocu Müşfik Kenter gibi isimleri tanımaması Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Ders kitaplarına popüler kültür takviyesi yapacak olan Bakanlık, coğrafya kitaplarında da turizm bölgeleriyle ilgili konularda düzenlemeye gidecek.Antalya'da TÜBİTAK için 289 lise öğrencisiyle yapılan araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştu. Liselilerin neredeyse tamamı '50 Cent' olarak bilinen ABD'li rap şarkıcısı Curtis James Jackson'ı tanırken, Fahir Atakoğlu'nu hiçbirinin bilmediği görülmüştü. Ayhan Işık, Müşfik Kenter, yazarlar Ayşe Kulin ile Orhan Pamuk da öğrenciler tarafından az tanınan isimler arasında yer almıştı. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatta düzenlemeye gidiyor. Türk sinema tarihine adını yazdırmış isimlerin yanı sıra edebiyat, sinema, tiyatro, müzik alanlarında isim yapmış sanatçıların da lise son sınıflar için hazırlanan müfredata alınması düşünülüyor.Araştırmada öğrencilerin tamamına yakını, Antalya Side'de bulunan 'Apollon Tapınağı'nı bilmediklerini söylemişti. İtalya'nın simgesi olan Pisa Kulesi'nin bilinirliği ise yüksek çıkmıştı. Bakanlığın, coğrafya kitaplarında da düzenlemeye gidebileceği, tarihi eserlere geniş yer verileceği tahmin ediliyor.