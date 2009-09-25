Liselilerden 'maymun maskeli' protesto

İZMİR´de, kendilerini Devrimci Liseliler (DEV-LİS) olarak adlandıran bir grup genç, taktıkları maymun maskeleriyle, `İnsanı maymun, eğitimi paralı yapmayın' yazılı pankart taşıyarak protesto yürüyüşü yaptı.

Konak Pier önünde toplanan DEV- LİS üyesi yaklaşık 40 genç, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte liselerde verilen eğitimi protesto etmek için ayaklarına bağladıkları kitaplar ve yüzlerine taktıkları maymun maskeleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün bulunduğu binanın önüne yürüdü. Ellerinde, `İnsanı maymun, eğitimi paralı yapmayın' yazılı pankart taşıyan gençler burada basın açıklaması yaptı.



Gruptan bir gencin okuduğu basın açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı´nın Türkiye´de devlet lisesinde okuyan gençleri maymuna çevirdiği belirtilerek, ``Soruyoruz. Sınavlara endeksli milli eğitimimiz başarısını ne ile ölçüyor. Sınavlar sonucu 30 bin öğrenci sıfır çekti. Bunların sorumlusu kim. Asıl başarısız olanlar eğitime yön verenler. Eğitimi ne hale getirdiklerine bakmıyorlar. Kişi başına yıllık masrafı 46 bin lira olan özel liseselerle bizi aynı sınava sokanlar bizim açık açık başarısızlığımızı isteyen kişilerdir. Biz parasız eğitim istiyoruz'' denildi.



Ellerinde DEV- LİS yazılı flamalar taşıyan Öğrenciler açıklamanın ardından dağıldı.