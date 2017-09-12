Liselilerden Edremit sahillerinde temizlik

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde kendilerine \'Budaras Etkinlik\' adını veren bir grup liseli, sahillerde temizlik çalışması başlattı. Şimdiye kadar çeşitli çevre konularında sosyal faaliyetlerde bulunan öğrencilere, aralarında Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka\'nın da bulunduğu çok sayıda kişi destek verdi.

Edremit İlçesi\'ndeki sahiller, okulların açılması ve yaz sezonun bitmesiyle birlikte boşaldı. Geriye; tatil yoğunluğunda kalan özellikle sigara izmaritlerini oluşturduğu atıklar kaldı. Çevre temizliği ve bilincine dikkat çekmek isteyen 35 lise öğrencisi, 15 kilometrelik sahil bandını temizleme başladı. 12-13 kişilik gruplara ayrılan öğrenciler, 1 hafta boyunca temizlik yapacak. Liselilere, Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce eldiven, çöp poşeti ve yerdeki atıkların alınması için maşa desteği verildi.

Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Efekan Kadan, \"Benimde mezun olduğum liseden arkadaşlarım ile buradayız. Buradaki arkadaşlarla aynı liseden mezun oldum. Adımız \'Budaras Etkinlik\' grubu ve Edremit Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi öğrencilerinden oluşuyor. Yaş aralıkları 14 ile 18. Şimdiye kadar 10 sosyal sorumluluk projesi düzenledik. Sahillerin kirli olmasından, arkadaşlarımız şikayetçiydi. Biz de \'Şikayet etmektense, çözüm noktası olunmasından yana olmalıyız\' diye düşündük. Kış ayları geldiği için rüzgardan dolayı sahildeki çöpler, denize uçacağından dolayı biz de temizleyelim; denizlerimiz kirlenmesin, çevremiz temiz kalsın istedik\" dedi.

Öğrencilerle birlikte Akçay sahilinde çöp toplayan Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka ise \"Öğrencilerimizin bu hareketi çok güzel. Çocuklarımız deniz kıyılarındaki kirliliği, atılan pet şişeleri gördükçe bunların temizlenmesi konusunda kendi aralarında bir örgütlenme yapmışlar. Çocuklarımızın bu yapmış olduğu örgütlenmeye biz de belediye olarak katkıda bulunduk. Onlara maşa, eldiven ve çöp torbası gibi destek vermek suretiyle deniz kıyılarımızın biraz daha temizlenme konusunda birlikte çalışmaya başladık. 15 kilometre uzunluğunda bir sahilde yapacağız bu çalışmayı. Umuyorum bunları atan insanlar çocuklarımızın çalışmasını gördükçe utanır bir daha atmaz diye düşünüyorum. Bu sayede denizlerimiz de temiz kalarak gelecek kuşaklara temiz bir denizi aktarmış oluruz\" diye konuştu.

Başkan Saka, basın mensuplarına da maşa vererek çalışmaya dahil etti.

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