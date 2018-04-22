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Liselilerden, anaokulu öğrencileri için 23 Nisan etkinliği

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, lise öğrencileri, hazırladıkları kıyafetleri giyip, canlandırdıkları çizgi film karakterleriyle anaokulu öğrencilerine gösteri sundu

22 Nisan 2018 19:26

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, lise öğrencileri, hazırladıkları kıyafetleri giyip, canlandırdıkları çizgi film karakterleriyle anaokulu öğrencilerine gösteri sundu. 
Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Lisenin kız öğrencileri, diktikleri çizgi film karakterlerine ait kostümleri giyip, anaokulu öğrencilerine gösteri sundu. Etkinliğin sonunda minikler, sahneye çıkarak, kostümlü liseliler ile dans edip, fotoğraf çektirdi.
Lise öğrencilerinden Nurcan Macit, çocukları eğlendirirken, mutlu olduğunu belirterek, \"Çocukları eğlendirmek için kostümler giydik. Tiyatrolar, dramalar yaptık. Onları eğlendirmek için geldik. Kıyafetleri kendimiz hazırladık\" dedi.
Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin çocuk gelişimi öğretmeni Şehnaz Köşe ise 4 aylık hazırlık süresi geçirdiklerine dikkat çekerek, \"Okulumuzdaki atölyede provalar yaptık. Kostümlerini bizzat çizgi film karakterlerinden seçip, diktiler. Çalışmalarımızı şarkılarımızı hazır aldık; ama dramamızı senaryosunu kendimiz yazdık. Bu doğrultuda çocukları daha çok eğlendirmeye yönelik çalışma yaptık. Amacımız, çocukların izlerken hem eğelenmeleri hem coşmalarıydı\" diye konuştu. 

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