Liseliler, temsili Birleşmiş Milletler konferansında dünya sorunlarını konuştu

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri temsili Birleşmiş Milletler konferansında dünya sorunlarını konuştu. Dünyada iz bırakmış 19 lideri de temsil eden öğrenciler, \'Ortadoğu\' konusunu tartıştı. Öğrenciler, başka bir komitede senaryo gereği, Filistin\'le ilgili haber sunan bir gazetecinin İsrail askerlerleri tarafından engellenmesi sonrasında, ifade ve basın özgürlüğü konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Merkezi\'nde temsili Birleşmiş Milletler konferansı düzenlendi. 142 öğrencinin katıldığı konferansta İngilizce konuşulan 4, Arapça konuşulan 2 komite oluşturuldu. Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi \'siber savaşlar\'; UNESCO komitesi \'ifade ve basın özgürlüğü-gazeteci güvenliği için çevre oluşturmak\'; Özel, Politik ve Bağımsızlık Komitesi \'Keşmir problemi\'; Öncüler Komitesi \'Ortadoğu\' konularında İngilizce çalışma yaparken; Arapça konuşulan komitede ise global terör sorunu ile Kudüs konusu ele alındı.

Komitelerde öğrenciler, senaryo gereği, temsil ettikleri ülkelerin anlayışına ve politikalarına uygun olarak görüş bildirdi. Bu sırada tartışmalar yaşandı. Öncüler Komitesi\'nde öğrenciler; 2\'nci Abdülhamit, John F. Kennedy, Mahatma Gandi, Humeyni, Benito Mussolini, Aliya İzzetbegoviç, Yaser Arafat, Saddam Hüseyin, Kraliçe Victoria, Otto von Bismarck, Cemal Abdülnasır\'ın da aralarında bulunduğu 19 lideri canlandırarak fikirlerini ortaya koydu. Öğrenciler masanın ortasında yer alan harita üzerinde \'Ortadoğu\' konusunda sert geçen tartışmalar yaptı.

UNESCO komitesinin \'ifade ve basın özgürlüğü-gazeteci güvenliği için çevre oluşturmak\' konusundaki çalışması sırasında, senaryo gereği, bir gazeteci haber sunarken, İsrail askerleri stüdyoya girip, gazeteciyi zorla dışarı çıkardı. Bu olay sonrasında öğrenciler, ülkelerini temsilen görüş bildirip basın ve ifade özgürülğünü tartıştı.

Konferansla ilgili bilgi veren İngilizce öğretmeni Ahmet Boylu, \"Bu konferans gerçek Birleşmiş Milletler\'in lise öğrencileri tarafından gerçekleştirilen simülasyonu. Türkiye\'de İstanbul\'da bu etkinlik yapılıyor ancak bizim yaptığımız bu çalışma Anadolu\'da ilk olma özelliğini de taşıyor. Bizim kendi öğrencilerimizin yanı sıra 9 farklı ilden 20 öğrenci de konferansta yer alıyor. Bu konferansı düzenlerken konularımızı güncel konulardan seçtik. Komitelerde öğrencilerimiz ülkeleri temsil ediyor ve o ülkenin bakış açısıyla konuyu değerlendirip çözüm önerisi bulmaya çalışıyor. Bir başka komitede ise farklı zamanlarda yaşamış, dünyada iz bırakmış liderleri temsil eden öğrencilerimiz Ortadoğu problemine çözüm bulmaya çalışıyorlar. Her oturumda farklı senaryolar üzerinden liderleri temsilen öğrenciler tartışmalar yapıyor\" diye konuştu.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi ve konferans genel sekreteri Fatma Tunçer ise \"Bu etkinlikler öğrencilerin bilinçlenmesini, dünyadaki bu kadar çok problemle ilgili çözüm önerileri bulmalarını sağlıyor. Ayrıca komiteler Arapça ve İngilizce olduğu için dillerini de geliştirmelerine imkan sağlıyor\" dedi.



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