T24 LogoT24 Logo
Gündem

Liseliler, okul bahçesinde 'Afrin' yazısı oluşturdu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bedenleriyle 'Afrin' yazısı oluşturdu

27 Mart 2018 15:34

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Yakakent ilçesinde, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için bedenleriyle \'Afrin\' yazısı oluşturdu. 
Yakakent Çok Programlı Lisesi\'nin öğrencileri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için okul bahçesinde bir araya geldi. Liseliler, önceden belirledikleri şekilde sıra alarak, bedenleriyle \'Afrin\' yazısı oluşturdu. Türk bayrağı açan lise öğrencileri, \'Afrin\'deki Mehmetçik’e selam olsun\' diye birlikte seslendi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaprak KOÇERSAMSUN DHASAMSUN YakakentTürk Silahlı Kuvvetleri TSKDalı HarekatıProgramlı LisesiLiselilerMehmetçikeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24