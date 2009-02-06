Liseliler nedensiz öfkeli!

Diyarbakır'da yapılan bir anket çalışmasına katılan lise öğrencilerinin yüzde 55'inin nedensiz ve çabuk öfkelendiklerini, yüzde 35'inin ise ailesiyle geçinemediğini söylediği bildirildi.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bölümü'nce lise öğrencilerinin sorunlarını belirlemek amacıyla farklı sosyo ekonomik çevrelere hitap eden 3 lisedeki bin 135 öğrenci üzerinde anket uygulandı.



Biyoistatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Satıcı, düzenledikleri anketle ilgili yaptığı açıklamada, bin 135 öğrenciye uyku, beslenme, cinsellik, özgüven, psikolojik durum, ailevi ilişkiler gibi çeşitli konularda 50 soru yönelttiklerini belirtti. Satıcı, ankete katılan öğrencilerden yüzde 45'inin uyku problemi, yüzde 39'unun sürekli halsizlik yaşadığını ve yüzde 20'sinin de yeterince beslenemediklerinin belirlendiğini kaydetti.



Satıcı, anket sonuçlarını şöyle açıkladı:



"Ankete katılanlardan 'öfke patlamaları yaşıyorum, nedensiz çabuk sinirleniyorum' diyenlerin oranı yüzde 55 olarak gerçekleşti. Ailesi ile geçinemeyenlerin oranı yüzde 35, öğretmenlerinin daha çok gözde öğrencilerle ilgilendiğini belirterek, bunu bir sorun olarak görenlerin oranı ise yüzde 54 oldu. Ankette 'kendime güvenim yok' diyenlerin oranı yüzde 16, kendisini utangaç ve sıkılgan olarak nitelendirenlerin oranı ise yüzde 26 olarak belirlendi. Ankete göre, öğrencilerin yüzde 29'u ise okul saati dışında bir işte çalışıyor."



Araştırmayı değerlendiren DÜ Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Sır da çocuk sayısının fazla olması nedeniyle ailelerin çocuğa yeterince ilgi gösteremeyebileceğini belirterek, bu durumun çocukta önemsenmeme duygusu yaratmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.



Bu çocukların kendilerini aile ve toplum içinde kanıtlamaya çalıştığını, bu nedenle istenmeyen yer ve yöntemlere yönelebileceğini de kaydeden Sır, ayrıca toplumda şiddetin yaygın olduğunu ve şiddet görenlerin içine kapanık, kendilerine güvenlerinin de az olduğunu ifade etti.



"Araştırmalara göre şiddet görenlerin şiddete başvurması da yaygın" diyen Sır, "Şiddetin yaygın olduğu yerde çocukların çabuk sinirlenmesi normal. Bu çocuklar duygularını, düşüncelerini şiddetle ya da bedensel şikayetlerle ifade ediyor. Buna somatizasyon (bedenselleştirme) deniliyor. Yani insanlar duygularını, tepkilerini sözlü ifade edemeyince beden aracılığıyla da anlatıyorlar" diye konuştu.



