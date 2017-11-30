Liseliler iş hayatındaki bir problemi bilgisayar laboratuvarında çözdü

İSTANBUL, (DHA) - KADİR Has Üniversitesi, Haydarpaşa Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik \'Endüstri Mühendisliği Atölye Çalışması\' düzenledi. Atölye çalışmasında lise öğrencileri gerçek bir fabrika ortamında karşılaşacakları problemi bilgisayar destekli çözme çalışması yaptı. Atölye çalışmasının bir gün süreceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Çavdaroğlu, öğrencilerin fabrika ortamında karşılaşacakları bir problemle yüzleşeceklerini söyledi.

Üniversitenin Cibali yerleşkesinde yapılan çalışmanın açılış konuşmasını Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker yaptı. Prof. Dr. Berker, konuşmasında kendi tecrübelerini gençlerle paylaşarak, onlara gelecek adına tavsiyelerde bulundu. Gençliğin çok önemli olduğunu ve şu anda en heyecanlı dönemden geçtiklerini belirten Prof. Dr. Berker, öğrencilere üniversiteyi sadece iyi notlarla bitirmenin yeterli olmadığını mutlaka bir projenin içinde yer almaları gerektiğini öğütledi.

Açılış konuşmasının ardından Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Burak Çavdaroğlu, öğrencilere önce konferans salonunda \'karar analizi\' yaptırıp, Endüstri Mühendisliği\'ne ilişkin bilgi verdi. Ardından laboratuvar ortamında öğrencilerin yaratıcılığını ve hayal gücünü ortaya koymak için iş hayatında karşılaşacakları bir problemi bilgisayar destekli çözmeye yönelik çalışma yaptırdı.

\"MESLEKLERE YÖNELİK SUNUM YAPARAK, ATÖLYE ÇALIŞMASIYLA DESTEKLİYORUZ\"

Atölye çalışmasının bir gün süreceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Çavdaroğlu, \"Atölye çalışması için talep liseler tarafından bize ulaşıyor. Biz de mesleklerin genelde hangi konularda çalıştıkları üzerine öğrencilere küçük bir sunum yapıyoruz, arkasından atölye çalışmasıyla bu sunumu destekliyoruz\" dedi.

\"ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ\'Nİ GERÇEK HAYAT MODELİ ÜZERİNDEN ANLATIYORUZ\"

Bugün Endüstri Mühendisliği\'nin ne iş yaptığı, hangi tip gerçek hayat problemlerini çözdüğü ve mezun olduktan sonra ne tür yerlerde iş imkânı bulabilecekleri hakkında konuşacaklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Çavdaroğlu, \"Bunu küçük gerçek hayat modeli üzerinden anlatıyoruz, öğrencilere en temel kazanç bu olacaktır. Bunun dışında bu dönemde okulumuz hakkında bilgi sahibi olmalarını da sağlıyoruz. Öğrenciler buraya gelerek okulumuzu da tanımış oluyorlar amaçlarımız bunlar\" diye konuştu.

\"ÖĞRENCİLER FABRİKA ORTAMINDA KARŞILAŞACAKLARI BİR PROBLEMLE YÜZLEŞECEKLER\"

Sınıf ortamında küçük bir deney yapıp, arkasından da laboratuvar ortamında bilgisayar destekli çalışma yürüteceklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Çavdaroğlu, şunları söyledi:

\"Gerçekte fabrika ortamında karşılaşacakları bir problemle yüzleşecekler bugün. O problem şöyle; çok fazla kaynağımız var, bu kaynakları en verimli şekilde kullanarak çok sayıda üründen hangilerini, hangi miktarda üretelim kararını vermeye çalışacaklar. Aslında atölye çalışmalarındaki hedeflerimizden biri de öğrencilere bilgisayar ortamındaki yazılımla haşır neşir olmadan önce sorunu kendilerinin çözmesini beklemek. Yaratıcılıklarını kullanıp soruya nasıl çözüm üretebilirler ona bakacağız. Arkasından bilgisayar destekli de sorunun çözüldüğünü göstereceğiz, öğrenciler de kendi ürettikleri çözümlerle bunu karşılaştırma imkanıbulacak. \"

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