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Yaşam

Liseliler cami istedi

Öğrenci Meclisi toplantısında, meclise başkanlık yapan lise öğrencisi Behzat Uğur, grup okulların bulunduğu bölgeye cami yapılmasını talep etti

10 Nisan 2012 17:56

Sivas'ta merkez ve ilçelerdeki ilköğretim okulları öğrencilerinden oluşan Öğrenci Meclisi toplantısında, meclise başkanlık yapan lise öğrencisi Behzat Uğur, grup okulların bulunduğu bölgeye cami yapılmasını istedi.

Hilal Özdemir'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Kent merkezi ile ilçelerdeki ilköğretim ve liselerden seçilen 82 öğrenciden oluşan Öğrenci Meclisi, İl Genel Meclisi toplantı salonunda bir araya geldi. Başkanlığını Prof.Dr.Necati Erşen Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi Behzat Uğur’un yaptığı Öğrenci Meclisi toplantısına Vali Ali Kolat, Belediye Başkanı BBP’li Doğan Ürgüp ve diğer protokol üyeleri konuk oldu. Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında gerçekleşen 9’uncu Öğrenci Meclisi toplantısında meclis adına konuşan Behzat Uğur, öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları ve okulllardaki sorunları anlattı.
 
 

'Güvenlik sıkıntısı var'

 
 
Birçok okulun fiziki şartlar bakımından eğitime uygun olmadığını, bir kısmının da alt yapı sıkıntısı olduğunu belirten Uğur, kendi öğrenim gördüğü lisenin de bulunduğu Gültepe Mahallesi’ndeki okullar bölgesinin ise güvenlik açısından sıkıntılı olduğunu söyledi. Okulların pansiyonlarının olmadığı için sağlıklı beslenemediklerini ve yemeklerini dışarıdan yediklerini belirten Uğur, konuşmasında isteklerde de bulundu. 
 
Okullar bölgesinde güvenlik önlemi isteyen lise öğrencisi birçok okulun bulunduğu alana cami yapılması talebinde bulundu. Yaklaşık 3 bin öğrencinin bulunduğu okullar bölgesinde cami olmamasının sıkıntı yarattığını belirten Uğur, bu konuda belediye başkanlığının cami için yer tathisisi konusunda çalışmalarının olmasının kendilerini sevindirdiğini, bu çalışmaların hızlanmasını istediklerini belirtti. 
 
Meclis toplantısına katılan Vali Ali Kolat ise seçimle oluşan Öğrenci Meclisi’nin demokrasinin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, demokrasinin güzel olduğunu söyledi. Vali Kolat, "Demorkrasi; insanın fıtratına, haklarına, özgürlüklerine önem veren bir kavram. Demokrasiyi, tam olarak tanımak ve uygulamak istiyorsanız bunun evrensel kuralları vardır. Bu kuralların temeli de insan haklarıdır. Siz o hakları ülkenizde tanımıyorsanız ve uygulamıyorsanız adınız cumhuriyet de olsa bir anlam ifade etmez. Bu açıdan demokrasi çok önemli . Demokrasi demek insanla insanın insanca yaşaması, bütün hakları ile yaşaması demektir" diye konuştu.

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