Liseliler, bu kez yalnız yaşayan yaşlı kadını sevindirdi

Eeser AYDIN/MUŞ, (DHA)- Muş merkez Selcen Hatun Lisesi öğrencilerinin başlattığı \'Mesleki Lise Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor\' projesi kapsamında öğrenciler, yalnız yaşayan Belkıs Elitaş\'ın (88) evini boyayıp, yiyecek ve eşya yardımında bulundu.

Zafer Mahallesi\'nde tek odalı bir evde yaşayan Belkıs Elitaş\'ın evini ziyaret ederek, duvarları boyayıp, gıda ve giyecem yardımında bulundu. Okul Müdürü Nurcan Mergen, öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte nerede yardıma muhtaç biri varsa onun yardımına koştuğunu söyledi. Öğretmenlerin gittiği Belkıs Elitaş\'ın evini gördüklerinde hemen proje kapsamında yardım elinin uzatıldığını belirten Mergen, \"Özellikle yaşlı ve kimsesizlerin yardımına koşuyoruz. Projede görev alan 40 öğrenci ve 14 öğretmen, Elitaş\'ın evini baştan aşağı yeniledi. Duvarları boyayıp, temizlik yapan ve evinin ihtiyaçlarını gideren öğretmen ve öğrencileri Belkıs Elitaş için okulda bir de konser düzenledi. Ayrıca öğrencilerin kendi yaptıkları oyuncaklar satıldı. Elde edilen gelirle de Belkın Elitaş\'ın evine yatak, baza, halı, mutfak malzemeleri aldık\" diye konuştu.

Eşini kaybettiğini, çocuğu olmadığı için yapayalnız kaldığını ifade eden Elitaş, öğrencilerin evini boyayıp, temizliğini yaparak yardımda bulunmasına çok sevindiğini belirtti. Elitaş, \"Uzun süredir kapımı komşuların dışında kimse çalmıyordu. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettim. Onlardan isteğim arada bir gelip, benimle konuşmaları. Yalnızlık çok kötü. Yaşlılık maaşıyla geçiniyorum. Öğrenci ve öğretmenlerin yardımseverliği beni çok duygulandırdı\" dedi.

Öğrenciler de Belkıs Elitaş\'ı sık sık ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılama sözü verdi.

FOTOĞRAFLI