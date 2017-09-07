Liseli Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan İETT şoförünün yargılanmasına başlandı

Yüksel KOÇ-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) PENDİK\'te okula giden 14 yaşındaki Sude Mete\'ye çarparak ölümüne neden olmaktan, İETT otobüsü şoförü Tarık Ulka\'nın yargılanmasına başlandı.Kazadan sonra işten çıkarıldığını söyleyen sanık Tarık Ulka, \"Sol gözümde hafif bir görememezlik var\" dedi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 50 Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, \"Taksirle ölüme neden olmak\" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Tarık Ulka ile avukatı hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden Sude Mete\'nin babası Ekrem Mete ve avukatı da duruşmaya katıldı.

Savunması alınan sanık Tarık Ulka, olay tarihi olan 30 Aralık 2016\'da hafif kar yağışı olduğunu belirterek, \"Yolcuları indirip yeni yolcular alarak seyrimi tamamlayıp Pendik Yüksek Hızlı tren istasyonundaki son durağa geldim. Arka taraftan yanıma gelen bir yolcu bana, \'sen geride bir yayaya çarptın\' dedi. Ben bunun şakası olmayacağını söyledim. Şahıs \'çarptın\' diye ısrar edince komuta merkezini aradım. Böyle bir olay olup olmadığını sordum. 10-15 dakika sonra şeflerim geldiler, olay doğruymuş. Kazanın olduğu yer ile Pendik istasyonunun arası 2-3 duraktan fazla, yarım saatlik yoldur. Bu süre içerisinde yolcu herhangi bir şey söylememişti. Ben yayaya çarptığımı görmedim ve fark etmedim. Ben kamera kayıtlarını seyretmedim ancak söylenenlere göre kaza yerinde bir set var, setin orada olmuş\" dedi.

Sude Mete\'nin babası Ekrem Mete, müşteki sıfatıyla katıldığı duruşmada olayı görmediğini belirterek, kazada kızının vefat ettiğini, sanığın herhangi bir tazminat ödemediğini, ondan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.

SANIK: SOL GÖZÜMDE BİR GÖREMEMEZLİK VAR

Müşteki Ekrem Mete\'nin Avukatı İlker Başer sanığa, \"İETT\'de hala çalışıyor musun? Gözlerinde görme kaybı var mı?\" sorusunu sordu. Sanık bu soruya, \"Şu anda İETT\'de görev yapmıyorum, işten çıkarıldım. Sol gözümde bir görememezlik var\" dedi.

\'SOL GÖZÜNDE KAYMA VAR\'

Sude Mete\'nin babası Ekrem Mete, duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Sanık olan İETT şoförünün kaza sonrası işten çıkarıldığını söyleyen Ekrem Mete, \"Kazadan sonra işten çıkarmışlar. Eğer kusurlu olmasaydı işten çıkarmazlardı. Kesinlikle bir kusuru vardı ki çıkarmışlar işten. Mahkemeden yeni çıktık, sol gözünde bir kayma olduğunu kendisi ifade etti. Büyük ihtimalle İETT bu yüzden işten çıkarmış. Bu ilk duruşma. Kazadan 9 ay geçmiş. Şunu söylemek istiyorum; İETT böyle arkadaşlarla çalışıyorsa daha büyük denetim istiyorum. Bu tür insanlar direksiyona çıkarılarak insanların canına mal olmasın. Benim kızım öldü ama başkaları ölmesin\" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Tarık Ulka\'nın kullandığı İETT otobüsünün 30 Aralık 2016 tarihinde saat 08.40\'ta Pendik\'te yolun solundan sağına geçmek isteyen Sude Mete\'ye (14) tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne neden olduğu belirtiliyor. İddianamede sanık Ulka\'nın, \"Taksirle ölüme neden olmak\" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

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