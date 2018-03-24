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Liseli Samet, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki evlerinde 4 gün önce durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve doğuştan kalp yetmezliği bulunduğu öğrenilen lise öğrencisi Samet Dereliler (16), doktorların müdahalesine

24 Mart 2018 16:08

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki evlerinde 4 gün önce durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve doğuştan kalp yetmezliği bulunduğu öğrenilen lise öğrencisi Samet Dereliler (16), doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Doğuştan kalp yetmezliği hastası olan Alaşehir Ahmet Altan Anadolu Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi Samet Derelier\'in geçen 14 Mart\'ta rahatsızlandı. Bu nedenle okuluna gidememeye başlayan Samet, şikâyetlerinin artması üzerine geçen 20 Mart\'ta, yakınları tarafından İzmir\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Doktorlar Samet\'in ameliyat edilmesine karar verdi. Ancak, enfeksiyon kaptığı belirlendiği için ameliyata alınamadı. Dün akşam saatlerinde fenalaşan Samet Dereliler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Samet\'in hayatının baharında yaşamını yitirmesi, ailesi, öğrenci arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu.
Acılarının büyük olduğunu belirten amca Ömer Dereliler, \"Yeğenim Samet, doğuştan kalp hastasıydı. Sürekli kontrol altında tutuluyordu. Son zamanlarda rahatsızlığı artmıştı. Kendisini kurtaramadık. Samet, çevresinde sevilen bir çocuktu. Mekânı cennet olsurn\" dedi.

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