Liseli Sadri, motosiklet kazasında öldü (Tekrar)

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan lise öğrencisi Sadri Özkan (16), hastanede 3 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Kaza cuma günü, Bayramiç- Ezine karayolu üzerindeki Ağaçköy köyü kavşağında meydana geldi. Emre D. (22) yönetimindeki 17 UT 082 plakalı otomobil ile Sadri Özkan\'ın kullandığı 17 TR 995 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mustafa- Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Sadri Özkan, annesi Fevziye Özkan\'ın da başhemşire olarak görev yaptığı Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan lise öğrencisi Sadri Özkan, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 3 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Sadri Özkan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.



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