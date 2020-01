Liseli Reyan'ın ailesi okul yönetiminden şikayetçi oldu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 3.5 yıl mücadele ettiği kansere yenik düşerek ölen lise öğrencisi, 17 yaşındaki Reyan Kaya\'nın babası Mehmet Kaya, kızının okuduğu 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü İ.A.ve müdür yardımcısı A.S.\'dan şikayetçi oldu.

Reyan Kaya\'ya, 3 yıl önce kemik kanseri teşhisi konuldu. 19 Mayıs Anadolu Lisesi 1\'inci sınıfta okurken hastalığının teşhis edilmesi sonrasında tedavi süreci başlayınca Kaya, evde eğitim görmeye başladı. Ancak, genç kız okulda eğitim almak istemedi bunun üzerine doktorlarının da onay vermesi üzerine Kaya, 2\'nci sınıfta tekrar okula gitmeye başladı. Tedavisi devam eden genç kızın hastalığı 4\'üncü defa nüksetti. Aile, İstanbul\'da bir hastanede kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören genç kızın, tedavisinin ağır seyretmesi nedeniyle fazla devamsızlık yapabileceğini belirterek durumu 19 Mayıs Anadolu Lisesi idaresine bildirdi. Okul yönetimi iddiaya göre aileye kanser tedavisi gören genç kıza yardımcı olabilecekleri devamsızlık konusunda 90 günlük hakkını kullanması halinde de \'İdare edebileceklerini\' söyledi. Ancak daha sonra Müdür Yardımcısı A.S. devamsızlığın yönetmeliklerde belirlenen gün sayısını doldurması sonrasında mevzuat gereği bir şey yapılamayacağını bu durumun kendileri açısından sorun yaratabileceğini söyleyerek genç kızı \'İdare edemeyeceklerini\' söyledi. Okul yöneticileri Reyan Kaya\'nın devamsızlık yapması nedeniyle sınıfındaki iki kız öğrencinin yanlarına gelerek arkadaşlarının kayırıldığını, kendilerine ise böyle bir hak tanınmadığını söylediklerini de ekledi.

Okul yönetimi ile aile arasındaki bu görüşmeyi öğrenen Reyan Kaya, bundan olumsuz etkilendi. Genç kız, çok sevdiği okulundan ayrılma kararı aldı. Aile, bunun üzerine kızlarının kaydını özel bir okula taşıdı. Baba Mehmet Kaya, bu gelişmelerin ardından Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden okul yöneticileri hakkında şikayette bulundu.

Okul Müdür Yardımcısı A.S. ve Müdür İ.A.\'ya İl Milli Eğitim Müfettişleri tarafından uyarı cezası verildi. Reyan Kaya, geçen 20 Eylül\'de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Cenazesi İlkadım Asri Mezarlığı\'na defnedilen Reyan\'ın babası Mehmet Kaya, kızının son dönemlerinde okul yönetimi tarafından moral ve motivasyonunun bozulduğunu, bununla ilgili resmi makamlara gerekli itirazları yaptıklarını dile getirdi. Yapılan incelemeler üzerine görevlilere sadece uyarı cezası verildiğini öne süren baba Kaya, şöyle dedi:

\"Benim ciğerim yandı. Başka anne ve babalar yanmasın. Böyle eğitimcilik olmaz. Okul Aile Birliği\'nin avukatı, konuyla ilgili okul idaresiyle yaşadığımız sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunup çıkan haberleri de kızımın fotoğrafı ile birlikte okulun çeşitli yerlerine astı. Bunu okulun her yerine teşhir amaçlı asmaları suistimaldir. Avukatım gerekli incelemeleri yaptı. Kanser tedavisi gören bir çocuğa dünyanın her yerinde moral ve motive amaçlı çalışmalar yapılırken müdür İ.A. ve yardımcısı A.S. tedavi gören kızımın moralini daha fazla nasıl bozabiliriz düşüncesiyle okul duvarlarına fotoğraflı açıklamasını asarak, teşhir ederek moralinin bozulmasına sebeb olmuştur. Bu da suç sayılır.\"

Baba Mehmet Kaya, okul idaresi hakkında 18 yaşından küçük çocuğun fotoğraflarının teşhir amaçlı okulun çeşitli yerlerine asılmasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını ekledi.

