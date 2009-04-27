Liseli rapordan kurtuldu

Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyon lise son sınıf öğrencisini yakından ilgilendiren bir karar aldı. Üniversite sınavına hazırlandığı için hastanelerden rapor alarak ders çalışan veya dershaneye giden öğrencileri rahatlatan bakanlık, 'rapor' yerine 'velinin yazılı başvurusunu' yeterli saydı.



Zaman gazetesinin haberine göre; halen 20 gün 'özürsüz', 25 gün de rapor alarak 'özürlü' devamsızlık yapabilen lise öğrencileri artık 25 günlük özürlü devamsızlıkları için de rapor almak zorunda olmayacak. Sadece lise son sınıf öğrencilerine verilen bu imkanla 'öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde beyan edeceği süre' de özürlü devamsızlıktan sayılacak. Ancak genelgeye göre özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi 45 günü yine geçemeyecek. Yeni uygulamanın gerekçesini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Öğrencileri sahte rapor almaya teşvik etmek doğru değildi. Rapor, aslında birbirimizi kandırma anlamına geliyordu." dedi.



Bakan Çelik, 'özürlü devamsızlık' konusu ile ilgili illere gönderdiği genelgede, 'ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin yıl boyu yoğun bir çalışma temposu göstererek ÖSS'ye hazırlandıklarını' kaydetti. Öğrencilerin 'sınav streslerinin azaltılması, derslere motivasyonlarının sağlanması ve sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmelerini' amaçladıklarını vurgulayan Hüseyin Çelik, "Bu yıla mahsus olmak üzere yönetmelikte belirtilen özürlerin yanı sıra öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlıktan sayılması, öğrenci ve velilerine moral kazandıracaktır." ifadesini kullandı.



Geçmiş yıllarda da devamsızlık sürelerine ilave olarak ÖSS'nin yapılacağı hafta lise son sınıflar 'izinli' sayılmıştı. Her yıl özellikle ÖSS'ye bir-iki ay kala öğrenciler özürlü ve özürsüz devamsızlık haklarını kullanıyor, özürlü devamsızlık günleri için ise sağlık ocakları ve hastanelerden rapor alıyordu. Bu durumdan Sağlık Bakanlığı, hastane, sağlık ocakları ve doktorlar rahatsız oluyor, öğrencilerin de 'sahte rapor' almaya teşvik edilmesi, eleştiriliyordu.



Yenİ öğretim yılı 24 Eylül'de başlayacak



Ramazan Bayramı sebebiyle eğitim öğretim yılının açılışını 2,5 hafta erteleyen Milli Eğitim Bakanlığı, çalışma takvimini belirledi. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından illere gönderilen takvime göre, 2009-2010 eğitim öğretim yılı 24 Eylül 2009 Perşembe günü başlayacak. 18 Haziran 2010 Cuma günü de tatile girecek. Okulların açılışının 17 gün ertelenmesi, kapanışın ise bir hafta geciktirilmesi sebebiyle önümüzdeki öğretim yılında 177 gün eğitim yapılacak. Mevzuatta 180 gün eğitim yapılması 'esas' iken, kapanış tarihinin haftanın ilk üç gününe denk gelmesi halinde eğitim süresinin 177'ye çekilebileceği öngörülüyor. Öğrenciler 25 Ocak ile 5 Şubat 2010 tarihleri arasında yarıyıl tatili yapacak.



