Liseli pastacılar

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü\'nün Pastacılık ve Mutfak dalı öğrencileri okulda pasta börek yapıyor.

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; \'Yiyecek İçecek Hizmetleri\', \'Giyim Üretim Teknolojisi \', \'Çocuk Gelişimi ve Eğitimi\', \'Güzellik ve Saç Bakım\' ve \'Tarım\' bölümlerinde öğrencilere eğitim veriyor. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü\'nün \'Pastacılık\' ve \'Mutfak\' alan dallarında toplam 120 öğrenci bulunuyor.

Pastacılık dalında öğrenciler haftanın 3 günü atölyede pasta ve börek yapmayı öğreniyor. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Duygu Kökten, pastacılık ve mutfak dalından mezun olan öğrencilerin restoranlarda, otellerde şef veya aşçı olarak da çalışabildiklerini söyledi. Kökten bölümle ilgili şu bilgileri verdi:

\"Bölümümüz yiyecek-içecek hizmetleri alanı. 2 tane dalı var. Bir tanesi pastacılık bir tanesi de mutfak olmak üzere. Mutfak dalımızda aşçılar yetiştiriyoruz. Sektörün yeni ihtiyacı olan aşçıları, şefleri karşılamaya çalışıyoruz. Pastacılık dalında da öğrencilerimiz sektörün ihtiyacını karşılamak üzere yeterli donanımda mezun oluyorlar. Atölyemiz bu donanıma sahip. Bir pastane atölyesinde ne varsa bizim atölyemizde de bunlar var.\"

Okulu bitirdikten sonra pasta ustası olmayı düşündüğünü belirten 11\'inci sınıf öğrencisi Sevim Nefiz, \"Bu bölümü seçtiğim için de çok mutluyum. İyi ürünler çıkartıyoruz\" dedi.

Mezun olduktan sonra kendi pastanesini açmayı planladığını belirten 11\'inci sınıf öğrencisi Sevim Nur Bulut da \"bu bölüme geldiğim için mutluyum. İleride kendi pastanemi işletmek istiyorum. Eğlenceli bir bölüm. Hem eğlenip hem de meslek öğreniyoruz\" diye konuştu.

Okulda toplam 586 kız öğrencinin bulunduğunu belirten Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Dedeoğlu da, \"alanında uzman öğretmen kadrosu ve iyi donatılmış atölyelere sahibiz. Öğrencilerimizi ayağı yere basan, hakikaten hiç kimseye muhtaç olmayacak şekilde meslek sahibi olan, vatanını, milletini seven, güzel evlatlar olarak buradan mezun etmeyi planlıyoruz. Bu konuda da başarılı olacağımıza inanıyoruz\" dedi.



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