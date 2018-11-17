Liseli Osman Efe, farkındalık için Burdur Gölü'nde klip çekti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da yaşayan ve bir televizyon kanalında düzenlenen ses yarışmasına katılan liseli Osman Efe Ceyhan (17), öğretmeniyle besteledikleri şarkıya, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü kıyısında klip çekti. Ceyhan, \"Göl yoksa Burdur yok. Burdur Gölü bizi terk etmesin\" dedi.

Lise üçüncü sınıf öğrencisi Osman Efe Ceyhan, öğretmeni Saim Türkay ile birlikte söz yazıp, bestelediği \'Terk Et\' adlı şarkısına Burdur Gölü kıyısında klip çekti. Klibin çekimlerini ve montajını da Ceyhan\'ın arkadaşı olan lise öğrencisi Emirhan Tonkaz yaptı.

Burdur Gölü\'nün son yıllarda 3\'te 1 oranında küçüldüğünü söyleyen Osman Efe Ceyhan, \"Birbuçuk yıldır müzikle uğraşıyorum. Müzik öğretmenim Saim Türkay ile söz ve müziğini birlikte yaptığımız \'Terk Et\' adlı şarkımızın klibini, son yıllarda hızlı şekilde kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü\'ne hem bir farkındalık oluşturmak hem de yetkililere sesimizi duyurmak adına göl kenarında çektik. Yetkililerimizi gölümüz için duyarlılığa davet ediyorum. Burdur Gölü hızla kuruyor. Göl yoksa Burdur yok. Burdur Gölü bizi terk etmesin\" dedi.

\'5 SAATTE GERÇEKLEŞTİRDİK\'

Klibin çekimini ve montajını yapan lise öğrencisi Emirhan Tonkaz(18) da, \"Efe, şarkıdan bahsetti. Klip çekmek istediklerini, bunu da Burdur Gölü kenarında yapmak istediklerini söyledi. Ben de bu projenin içinde olmayı seve seve kabul ettim. Çekim ve montaj 5 saat sürdü. Gayet güzel oldu. Sesimizi daha büyük kitlelere duyurmak istiyorduk. Bunu da başardık. Yetkililerin sesimizi duymasını ve gölün kurumasına çare bulmalarını istiyoruz\" diye konuştu.

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