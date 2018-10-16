Liseli Onur, boş sandığı tüfeğin ateş almasıyla başından vurulup, öldü (2)

NOT: Ölen gencin \'Gürkan\' olarak belirtilen soyadı \'Güran\' olarak düzeltildi. (Onur Güran)

ARKADAŞI,ONUR\'UN ELİNDEN TÜFEĞİ ALMAK İSTERKEN SİLAH ATEŞ ALMIŞ

Kütahya\'nın Emet ilçesinde evde bulunan av tüfeğini apartmanın bodrumuna götürerek burada arkadaşlarına gösterdiği sırada silahın ateş alması sonucunda başından vurulan lise öğrencisi Onur Güran\'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili olayın detayları ortaya çıktı. Güran\'ın, yaka yapan arkadaşı Mehmet U.\'nun, elindeki silahı almak istediği sırada tüfeğin ateş almasıyla vurulduğu anlaşıldı.

Olayın ardından polis merkezine götürülen Onur Güran\'ın arkadaşları Mehmet U., H.K., Z.P. ve Ö.E.\'nin tek tek ifadeleri alındı. Mehmet U. (15) polislere Onur Gürkan\'ın evden 2 adet tüfek getirip bunları kendilerine gösterdiğini söyledi. Onur\'un, boş olduğunu söylediği silahların namlusunu sağa sola doğru tuttuğunu anlatan Mehmet U. \"Onur\'un elinde 2 tüfek vardı. Bizlere doğrultarak şaka yapıyordu. Bizler de kendisini silahla şaka olmayacağı yönünde uyardık. Onur, silahların boş olduğunu ve korkmamamız gerektiğini söyleyerek silahları doğrultmaya devam etti. Elinden silahın birini almaya çalışırken biranda silah ateş aldı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşımın kanlar içerisinde yerde kaldığını gördüm. Hemen 112 acil servisi ve polisi arayıp yardım istedim. Çok korkmuştuk. Arkadaşımızı kaybettik, çok üzgünüz\" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan H.K., Z.P. ve Ö.E. serbest bırakılırken Mehmet U. ise \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan adliyeye sevk edildi. Mehmet U. Sulh Ceza Mahkemesi\'nce adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı. Ayrıca Mehmet U.\'ya 6 ay süreyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından psikolojik destek verilmesini kararı alındı.

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)-

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