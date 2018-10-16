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Liseli Onur, boş sandığı tüfeğin ateş almasıyla başından vurulup, öldü

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde evde bulunan av tüfeğini apartmanın bodrumuna götürerek burada arkadaşlarına gösteren Onur Gürkan (16), boş sandığı tüfeğin ateş alması sonucunda başından yaralandı

16 Ekim 2018 12:25

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Emet ilçesinde evde bulunan av tüfeğini apartmanın bodrumuna götürerek burada arkadaşlarına gösteren Onur Gürkan (16), boş sandığı tüfeğin ateş alması sonucunda başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan liseli Onur, kurtarılamadı.
Olay dün akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maden Teknolojileri Bölümü öğrencisi Onur Gürkan, iddiaya göre evlerinde bulunan av tüfeğini göstermek amacıyla arkadaşlarını, oturdukları apartmanın alt katındaki depo olarak kullanılan yere götürdü. Burada tüfekle oynayan Onur Gürkan, silahın ateş alması sonucunda başından yaralandı. Ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan liseli Onur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ
Polis ekipleri olay sırasında Onur Gürkan\'ın yanında bulunan arkadaşları H.K., Z.P., M.U. ve Ö.E.\'yi ifadelerini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Arkadaşları, Onur\'un evden getirdiği tüfeği kendilerine gösterirken dolu olabileceği konusunda onu uyardıklarını ancak boş olduğunu söylediğini silahın dipçiğini yere sert vurduğunda ise tüfeğin ateş alıp başından vurulduğunu söyledi. Onur Gürkan\'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken yakınları, 17 Ekim doğumlu olan Onur için \"Ölmeseydi, yarın doğum gününü kutlayacak ve 17 yaşına girecekti\" dedi.

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