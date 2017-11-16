Liseli öğrencilere dağıtılan 'Cennete Otostop' kitabından: Huzur Taliban'da

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karaman Spor Lisesi’ndeki öğrencilere başka dinlerden İslamiyete geçenlerin öykülerinin anlatıldığı “Cennete Otostop” isimli bir kitap dağıttı. “Avustralyalı Taliban” öyküsünde cihatçı örgüte katılmanın huzur verdiği yazılı.



Edinilen bilgiye göre; müdürlüğe bağlı Karaman Gençlik Merkezi kaşeli “Cennet’e Otostop” adlı bir kitap, lise öğrencilerine ‘okuma halkası’ oluşturulması, yani başlarında öğretmen varken toplu bir şekilde okuyup değerlendirmeleri için dağıtıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, başka dinlerden İslamiyete geçen insanların yaşam öykülerinin anlatıldığı kitapta, “Avustralyalı Taliban” başlıklı söyleşide ise sadece dini propaganda değil, İslami örgüt güzellemesi yapıldığı da görüldü.

Huzur Taliban’da!

IŞİD gibi cihatçı terör örgütlerinin Afganistan cephelerinde savaşan “Avustralyalı Taliban” lakaplı bir cihatçıyla yapılan söyleşide, cihatçının Kalaşnikof model tüfeğiyle yan yana olduğu fotoğraflar yer alıyor. Söyleşide, “Müslüman olduktan kısa bir süre sonra Taliban saflarında NATO’ya karşı savaşmaya başladım” diyen cihatçı, “Avustralyalıların hayat standartları Afganlıların şartlarından çok daha iyi olabilir. Fakat Avustralya’da huzur yok” ifadelerini kullanıyor.

Orta Doğu’ya gidip cihat örgütlerine katılınca ilk başta insanın bocaladığını söyleyen cihatçı, sonradan insanın bu koşullar ile ‘hızlıca’ uyum sağladığını belirterek okuyanın yüreğine su serpiyor!

Skandalı ortaya çıkaran Eğitim-İş Karaman Şube Başkanı İsa Çetin, “Bu kitabın, gençlerin gelişimini kalitelileştirmekle yükümlü bir resmi kurum tarafından dağıtılmış olması utanç vericidir. Şu anda kitabın, başka okullara dağıtılıp dağıtılmadığını araştırıyoruz. Çocuklarımızın kafasının bu safsatalarla bulandırılmasına geçit vermeyeceğiz” dedi.

‘MEB’e soracağız

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu ise konuyu incelediklerini ve söz konusu kitabın başka nerelere dağıtıldığını Milli Eğitim Bakanlığı’na soracaklarını açıkladı. Sendikanın Genel Başkanı Orhan Yıldırım, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Daha ay başında bizlerin müfredatta cihat kavramını yer almasına yaptığımız itiraza karşı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ‘Cihatın ne olduğunu bilip bilmeden karşı çıkıyorlar’ diye bir açıklama yapmıştı. Arapça’da ‘cihat’ kelimesinin ‘güç ve gayret sarf etmek’ manasına geldiğini ileri sürmüştü. Şimdi kendisine cevabı, bizzat onun sorumluluğundaki devlet okullarından birinde dağıtılan bu kitaptaki tüfekli cihatçı veriyor. IŞİD başta olmak üzere, birçok cihatçı örgüte Türkiye’den çok fazla katılan olduğunu maalesef hepimiz biliyoruz. Normalde bu şartlar altında bir eğitim bakanlığının bu katılımı, çarpık sempatiyi engellemek için uğraşması beklenirken, görüldüğü üzre bizim ülkemizde gençlerimiz adeta cihatçı terör örgütlerine katılmaya teşvik ediliyor. Sendika olarak gerekli incelemelerimizi tamamlayıp, konuyu yargıya taşıyacağız. Laik bir Cumhuriyet ülkesi olan Türkiye’mizde, kimsenin gençlerimizi okullarda cihatçı terör örgütlerine yönlendirmesine geçit vermeyeceğiz!”

Başka dinlerden İslamiyete geçen insanların yaşam öykülerinin anlatıldığı kitapta, “Avustralyalı Taliban” başlıklı söyleşide ise sadece dini propaganda değil, İslami örgüt güzellemesi yapıldığı da görülüyor.