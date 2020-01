Liseli öğrenciler KHAS Lise Yaz Okulu ile üniversiteli olma deneyimi yaşıyor

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi, liseli öğrencilere üniversite deneyimi yaşatmak için düzenlediği Lise Yaz Okulu\'nun kapsamını genişletti.

Farklı liselerden birçok öğrenciyi bir araya getiren Lise Yaz Okulu\'nda öğrencilere, mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler ile başarı ve meslek konu başlıkları altında toplam 14 ders sunuluyor. İki haftalık dönemler şeklinde gerçekleşen yaz okullarında gençler; arttırılmış mekanik, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliğine giriş, uluslararası ilişkilerde güncel konular ve Türkiye, Hukuk Eğitimi ve Meslekleri ile Meslek Olarak ve Her Ortamda İletişim gibi derslerden her dönem en fazla altı tanesini seçme hakkına sahip. Başvuruların internet üzerinden yapıldığı lise yaz okulunun ders ücreti ise 250 lira. Yaz okulunun son kayıt tarihi 1 Mayıs 2018. Programın birinci dönemi 2-13 Temmuz 2018, ikinci dönemi ise 16-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İsteyen üniversiteli öğrencilerin de dâhil olabildiği program hakkında bilgi veren Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker, \"Öğrenciler buraya gelip her dönem iki hafta boyunca ders alıyorlar. Öğrencilerin üniversite deneyimi yaşamaları çok güzel. Her dönem altı derse kadar alabilme şansları var. Böylece hem ne istediklerini daha iyi anlayıp, kendilerini biliyorlar hem de arkadaş ediniyor, keyifli vakit geçiriyorlar\" dedi.

Bu programların öğrencilere sunduğu avantajlara değinen Prof. Dr. Berker, \"İlk olarak öğrencilerin bu ortamı bilmeleri gerek. İkinci olarak günümüzün opsiyonlarını, derslerini bilmeleri lazım. Elbette lisede de bunları öğreniyorlar ama burada duruma üniversiteli açısından bakma şansı buluyorlar. Bu işin bir de sosyal tarafı var. Buraya gelen öğrenci sayısı 500-600\'ü bulacak ve her liseden genç olacak. Mesela geçen sene 75 farklı liseden toplam 254 öğrenciyi ağırladık. Ayıca burada başarılı olan öğrencilere üstün başarı ve başarı sertifikaları da veriyoruz. O öğrencilerle irtibatı koparmıyoruz, onlara projeler veriyoruz ve tavsiye mektupları yazıyoruz\" diye konuştu.

Derslerin büyük çoğunluğunun üniversitenin hocaları tarafından verildiğini söyleyen Prof. Dr. Berker, \"Bütün dekanlarımızın dersleri var. Bunun dışında mesela web tasarımı üzerine ihtisas sahibi olan birini getiriyoruz. Bu şekilde dışarıdan da destek alıyoruz. Burada profesörlerden doçentlere kadar tüm hocalarımızdan katkı alıyoruz\" dedi.

