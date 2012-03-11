Liseli öğrenciler fotoğraflarla kadına şiddeti anlattı

T24 - Rize'nin Çayeli İlçesi'nde bir grup lise öğrencisinin, 'Kadına Şiddetin Derin 100'ü' etkinliği çerçevesinde çektirdiği, küçük yaşta evlendirilen çocuklar ile şiddete maruz kalan kadınları anlatan fotoğraflar, Rize'de sergilendi.

Çayeli Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, Ayşenur Sözer, Bekir Topçu, Hatice Birinci, Ebru Kansız, Emre Demirci, Melek Bal, Merve Bal, Merve Kara, Ramazan Özdemir, Rıdvan Okumuş ve Serap Aksoy, 'Kadına şiddetin acı yüzüyle toplumun vicdanının yüz yüze gelişini fotoğraflıyoruz' sloganı ile yola çıkarak, 'Kadına Şiddettin Derin 100'ü' adlı proje hazırladı.

Küçük yaşta evlendirilen çocuklar ile şiddete maruz kalan kadınların gördükleri şiddet ve içerisinde bulundukları psikolojik durumu anlatan fotoğraf çalışmasını içeren projeye, Çayeli Kaymakamlığı ile Rize Kent Konseyi de destek verdi.



Vali öğrencileri kutladı



Liseli öğrenciler, ilçeye gelen Plastik Makyaj Uzmanı Arzu Yurter'in makyaj çalışması sonrasında profesyonel bir fotoğrafçıya da kadına şiddeti ve genç yaşta evlendirilen çocukların görüntülerini canlandıran kareler çektirdi. 46 fotoğraf karesi oluşturan liseliler, bu çalışmalarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde fotoğraf sergisine dönüştürdü.

Serginin açılışına Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, İl Jandarma Alay komutanı Albay Turhan Talu, Belediye Başkanı Halil Bakırcı ile eşi Reyhan Bakırcı ve davetliler katıldı. Öğrencileri yaptıkları anlamlı çalışmadan dolayı kutlayan Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, ardından kurdeleyi keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Vali ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi. Bir hafta açık kalacak olan sergi ilk günden büyük ilgi gördü.



'Şiddete hayır diyoruz'



Grup üyesi Ebru Kansız, amaçlarının kadına şiddete dikkat çekmek olduğunu söyledi. Kansız, "Bu çalışma ile şiddet görmüş kadının halini ortaya koymayı amaçladık. Bu çalışmaya, 'Küçük insanların büyük projesi' diyoruz. Fotoğraf çalışmamızın Rize sınırları aşmasını istiyoruz.

Fotoğraflarda şiddet görmüş kadını, kadının mağduriyetini ve küçük yaşta evliliği anlatıyoruz ve 'Kadına şiddete hayır' diyoruz" dedi. Diğer grup üyeleri de amaçlarının kadına şiddete dikkat çekerek toplumsal duyarlılık oluşturmak olduğunu ifade ettiler.