Liseli Mehmet'in ölümüyle ilgili Başsavcılıktan 'yırtıcı hayvan' açıklaması

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacılar ilçesinde okul çıkışı köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Özer\'in (14) ölümüyle ilgili, \"Mehmet Özer\'in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir\" açıklaması yaptı.

Cuma günü meydana gelen olayda Baki- Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken iddiaya göre başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer, parçalanarak olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul ise yaralı kurtuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Mehmet Özer\'in ölümü olayı ile ilgili olarak gerek sosyal medyada gerekse bir kısım yazılı basında çıkan haberler üzerine basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

\"Olayın nöbetçi Cumhuriyet Savcımıza bildirilmesi üzerine olayla ilgili ilk talimatları verilmesinin ardından Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli iki adli tip uzmanının da katılımıyla müteveffanın cesedi üzerinde gerçekleştirilen otopsi işlemi neticesinde; Mehmet Özer\'in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir.\"

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

\"Olay sırasında ölen Mehmet Özer\'in yanında bulunan tanık öğrencinin beyanları ve bu

öğrencinin haber vermesi üzerine Mehmet Özer\'i kurtarmak amacıyla olay yerine intikal eden okul görevlileri ile öğrencilerinin ve ayrıca olaya müdahale eden Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin anlatımından müteveffanın sahipsiz köpek saldırısına maruz kaldığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma her yönüyle ve titizlikle yürütülmekte olup, olayda kasıt ya da ihmali belirlenebilecek olan tüm şüpheliler hakkında gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"



FOTOĞRAFLI