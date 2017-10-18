Liseli kızları rahatsız eden şüpheliden tüfek çıktı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde, lise önünde kız öğrencileri rahatsız ettiği iddiasıyla jandarma tarafından durdurulan K.K. yönetimindeki araçta yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Keşan\'ın Yenimuhacir Beldesi\'ndeki Fen Lisesi önünde, İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın önleyici kolluk devriyesi olarak görev yapan ekip, otomobiliyle gezen K.K.\'nın kız öğrencileri rahatsız ettiğini belirledi. Jandarma, K.K.\'yı yakalayarak, aracında arama yaptı. Araçta 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Tüfeğe el konulurken, K.K.\'ya \'Ruhsatsız silah bulundurmak\'tan 500, \'Ehliyetsiz araç kullanmak\'tan ise 3 bin 716 olmak üzere toplam 4 bin 216 lira idari para cezası kesildi. K.K. ardından serbest bırakıldı.