Liseli kızın tecavüz oyunu mahkemede bozuldu

Samsun'da lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki B.Ş., ayrılmak istediği
erkek arkadaşı Tahsin Özübek’in kendisine tecavüz etmekle suçladı.
Tutuklu yargılanan Tahsin Özübek duruşmada, B.Ş. ile daha önce de kendi
rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.
Tahsin Özütek, duruşmada
tanık olarak dinlenen B.Ş.’nin arkadaşı E.E.A.’nın, “B.Ş.’nin üç- dört
kişiyle daha ilişkisi vardı” diye ifade vermesi üzerine gözyaşına
boğuldu. Mahkeme, suç vasfının değişme olasılığı nedeniyle Özübek'in
tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Samsun’da geçen eylül ayında meydana gelen olayda, lise son sınıf
öğrencisi B.Ş., erkek arkadaşı Tahsin Özübek’in (25), kardeşi Salim
Özübek (19) ile arkadaşları İsmail Hakkı Tarhan (19) ve Zekeriya Nevik
(18) tarafından okul çıkışında kendisini zorla kaçırıp bir eve
getirdiğini ve tecavüz ettiğini ileri sürdü Genç kızın polise yaptığı
şikayet üzerine yakalanan zanlılardan Zekeriya Nevik tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 3 zanlı tutuklanarak cezaevine
konuldu.
Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan ilk
duruşmaya katılan B.Ş., Tahsin Özübek ile mayıs ayında tanışıp arkadaş
olduğunu belirterek şunları anlattı:
“Ancak aramızda sorunlar çıktı. Kendisinden ayrıldım. Olay günü,
okuldan çıkıp dershaneye giderken Tahsin Özübek ve arkadaşları beni
zorla bir araca bindirdiler. Bağırmam duyulmasın diye de araçtaki
müziğin sesini açtılar. Sonra beni bir eve götürdüler.
Salim Özübek ile
İsmail Hakkı Tarhan el ve ayaklarımı tutarken, Tahsin de bana tecavüz
etti. İşleri bitince mutfaktan bıçağı alıp onların üzerine yürüdüm.
Ancak elimden bıçağı alıp, beni bıraktılar. Kendilerinden
şikayetçiyim.”
EVİME KENDİSİ GELDİ
Tecavüz suçundan tutuklu yargılanan inşaat işçisi Tahsin Özübek ise
ifadesinde B.Ş. ile evlilik hayali kurduğunu kaydederek şöyle dedi:
“O gün B.Ş. cep telefonuna ‘Beni ara’ diye mesaj attı. Ben de aradım.
Paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de ‘Evimde buluşalım’ dedim.
Kendisinde anahtar olduğu için benden önce eve gelmiş. Ben de eve
geldiğimde kendisi mutfakta yemek yapıyordu.
Başka bir oda da uyuyan
Salim ile İsmail Hakkı’yı kaldırıp dışarıya gönderdim. B.Ş ile baş başa
kaldık. Onun rızasıyla cinsel ilişkiye girdik. Daha önce de ilişkiye
giriyorduk. Başka erkeklerle görüştüğünü duymuştum. Kendisine onu
sordum. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Bıçak ile üzerime yürüdü.
Ben de kendisine tokat attım. Sonra da çıkıp gitti.”
Diğer sanıklar ise kendilerine yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirterek tahliyelerini istedi.
BAŞKASIYLA DA İLİŞKİSİNİ DUYUNCA AĞLADI
Ancak duruşmada, genç kızın okul arkadaşı E.E.A. tanık olarak verdiği
ifadesinde, olay günü B.Ş.’nin kendisine, ‘Tahsin’in evine gideceğini
ve 100 YTL alacağını’ söylediğini anlattı. E.E.A. “Sonrasını
bilmiyorum. Ancak bu olaydan 3 gün önce ben Tahsin’e B.Ş.’nin
kendisinden başka üç- dört kişiyle daha ilişkisi olduğunu, hatta onun
evine erkek arkadaşını bile götürdüğünü söylemiştim” dedi.
Bu ifade üzerine Tahsin Özübek sanık sandalyesinde gözyaşı döktü.
Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Tahsin Özübek, Salim Özübek ile
İsmail Hakkı Tarhan’ın, suç vasfının değişme olasılığını gözönüne
alarak tutuksuz yargılanmasına karar verirken, duruşma eksik evrakların
tamamlanması için ertelendi.