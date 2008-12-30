Liseli kızın tecavüz oyunu mahkemede bozuldu

Samsun'da lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki B.Ş., ayrılmak istediği erkek arkadaşı Tahsin Özübek’in kendisine tecavüz etmekle suçladı. Tutuklu yargılanan Tahsin Özübek duruşmada, B.Ş. ile daha önce de kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Tahsin Özütek, duruşmada tanık olarak dinlenen B.Ş.’nin arkadaşı E.E.A.’nın, “B.Ş.’nin üç- dört kişiyle daha ilişkisi vardı” diye ifade vermesi üzerine gözyaşına boğuldu. Mahkeme, suç vasfının değişme olasılığı nedeniyle Özübek'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi.



Samsun’da geçen eylül ayında meydana gelen olayda, lise son sınıf öğrencisi B.Ş., erkek arkadaşı Tahsin Özübek’in (25), kardeşi Salim Özübek (19) ile arkadaşları İsmail Hakkı Tarhan (19) ve Zekeriya Nevik (18) tarafından okul çıkışında kendisini zorla kaçırıp bir eve getirdiğini ve tecavüz ettiğini ileri sürdü Genç kızın polise yaptığı şikayet üzerine yakalanan zanlılardan Zekeriya Nevik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 3 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan ilk duruşmaya katılan B.Ş., Tahsin Özübek ile mayıs ayında tanışıp arkadaş olduğunu belirterek şunları anlattı:



“Ancak aramızda sorunlar çıktı. Kendisinden ayrıldım. Olay günü, okuldan çıkıp dershaneye giderken Tahsin Özübek ve arkadaşları beni zorla bir araca bindirdiler. Bağırmam duyulmasın diye de araçtaki müziğin sesini açtılar. Sonra beni bir eve götürdüler.

Salim Özübek ile İsmail Hakkı Tarhan el ve ayaklarımı tutarken, Tahsin de bana tecavüz etti. İşleri bitince mutfaktan bıçağı alıp onların üzerine yürüdüm. Ancak elimden bıçağı alıp, beni bıraktılar. Kendilerinden şikayetçiyim.”



EVİME KENDİSİ GELDİ



Tecavüz suçundan tutuklu yargılanan inşaat işçisi Tahsin Özübek ise ifadesinde B.Ş. ile evlilik hayali kurduğunu kaydederek şöyle dedi:

“O gün B.Ş. cep telefonuna ‘Beni ara’ diye mesaj attı. Ben de aradım. Paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de ‘Evimde buluşalım’ dedim. Kendisinde anahtar olduğu için benden önce eve gelmiş. Ben de eve geldiğimde kendisi mutfakta yemek yapıyordu.

Başka bir oda da uyuyan Salim ile İsmail Hakkı’yı kaldırıp dışarıya gönderdim. B.Ş ile baş başa kaldık. Onun rızasıyla cinsel ilişkiye girdik. Daha önce de ilişkiye giriyorduk. Başka erkeklerle görüştüğünü duymuştum. Kendisine onu sordum. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Bıçak ile üzerime yürüdü. Ben de kendisine tokat attım. Sonra da çıkıp gitti.”



Diğer sanıklar ise kendilerine yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirterek tahliyelerini istedi.



BAŞKASIYLA DA İLİŞKİSİNİ DUYUNCA AĞLADI



Ancak duruşmada, genç kızın okul arkadaşı E.E.A. tanık olarak verdiği ifadesinde, olay günü B.Ş.’nin kendisine, ‘Tahsin’in evine gideceğini ve 100 YTL alacağını’ söylediğini anlattı. E.E.A. “Sonrasını bilmiyorum. Ancak bu olaydan 3 gün önce ben Tahsin’e B.Ş.’nin kendisinden başka üç- dört kişiyle daha ilişkisi olduğunu, hatta onun evine erkek arkadaşını bile götürdüğünü söylemiştim” dedi.

Bu ifade üzerine Tahsin Özübek sanık sandalyesinde gözyaşı döktü. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Tahsin Özübek, Salim Özübek ile İsmail Hakkı Tarhan’ın, suç vasfının değişme olasılığını gözönüne alarak tutuksuz yargılanmasına karar verirken, duruşma eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.