Liseli kızın kâbus günü

Çorum'da liseli kıza iki arkadaş tecavüz edip parka bıraktı. Başka biri 'ağabeyiyim' diye evine götürdüğü kıza taciz ederken yakalandı.



Çorum Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde çalışan kadrolu işçi Mustafa Y. (38) ile arkadaşı emlakçı Nurettin B. (47), Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde staj yapan Kız Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki T.M.'ye içki içirip ters ilişkiye girdikten sonra, gece yarısı bir parka bırakıp kaçtı. Genç kızın başına toplananlar ``Ne oldu buna'' diye sorarken, yanlarına gelen Ünal Ç. (38), ``Ben ağabeyiyim'' diyerek kızı alıp evine götürdü.



Şüphelenen vatandaşlar onları takip edip, girdikleri evi polise bildirdi. Eve baskın yapan polis, Ünal Ç.'yi de genç kıza tacizde bulunurken suçüstü yakaladı. Her üç zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde staj yapan T.M., burada çalışan Mustafa Y. ile tanıştı. Genç kız geçen cumartesi akşamı Mustafa Y. ve onun arkadaşı emlakçı Nurettin B. ile gezmeye çıktı. Gece geç saatlere kadar genç kızı gezdiren iki kişi, içkili mekanlara götürerek alkol de içirdi. Daha sonra T.M.'yi bir eve götürerek ters ilişkiye giren iki zanlı, genç kızı gece yarısı Çepni Mahallesi'ndeki Hıdırlık Parka bırakıp kaçtı. Yarı baygın halde olan genç kızın başına toplanan vatandaşlar, ``Ne oldu buna hemen polisi arayalım'' derken, yanlarına gelen 38 yaşındaki Ünal Ç., genç kızın ağabeyi olduğunu söyleyerek, T.M.'yi alıp evine götürdü.



Ünal Ç.'nin hareketlerinden şüphelenen bazı vatandaşlar kendisini takip ederek kızın götürüldüğü evi polise ihbar etti. Eve baskın yapan polis, Ünal Ç.'yi genç kıza cinsel tacizde bulunurken suçüstü yakaladı.



Ne olduğunu hatırlamadı



T.M. polisteki ifadesinde ``Mustafa Y. ile stajyerlik yaptığı Tapu Müdürlüğü'nde tanıştığını belirterek şunları anlattı:



``Beraber geziyorduk. Akşam yine dolaşmaya çıktık. O gün yanında arkadaşı Nurettin B.'de vardı. Bahabey Caddesi üzerindeki içkili mekanlara gidiyor ve sürekli olarak alkol alıyorduk. Daha sonra ben sarhoş oldum. Ne olduğunu hatırlamıyorum, beni bir yere bıraktılar. Sonra gözlerimi açtığımda bugüne kadar hiç görmediğim Ünal Ç. ile karşılaştım. Sonra polis geldi. Neler oldu hiç hatırlamıyorum`` dedi.



T.M.'nin doktor raporunda fiili livataya uğradığı tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Y. ve Nurettin B., genç kızla gezdiklerini ancak daha sonra lavobaya gitmek için parkın yanında durduklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Kızı parkta bulduğunu söyleyen Ünal Ç.'de ``Kimsesi olmadığı için gece sokakta kalmasın diyerek eve götürdüm'' diye konuştu. 3 zanlı, `Nitelikli cinsel istismar ve alıkoyma' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



