Liseli kızın cinayetinde kuzenler gözaltında

T24 - Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, kaybolduktan 1.5 ay sonra geçen cumartesi günü evinin 500 metre uzağındaki ormanlık alanda cesedi bulunan lise öğrencisi 17 yaşındaki Ayten Kıvılcım'ın 2 kuzeni, dün geceyarısı jandarma tarafından gözaltına alındı.



Bodrum'da geçen 7 Temmuz'da “Markete gidiyorum” diyerek evden ayrılan ve geçen cumartesi sabahı Torba Mahallesi Çamlıtepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda AKUT ekibi tarafından cesedi bulunan Milas Ticaret Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ayten Kıvılcım'ın katil veya katillerinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturması genişletilerek sürdürülüyor. Cinayetin aydınlatılması için Milas ve Bodrum'da 30 ayrı noktada arama yapan ve bugüne kadar 24 kişinin ifadesine başvuran jandarma, dün geceyarısı Ayten Kıvılcım'ın Bodrum'un Torba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evini didik didik aradı. Taziye için gelen akrabaları evden çıkarıp anne Sevinç K. ve Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar gözetiminde arama yapan jandarma ekipleri, Ayten Kıvılcım'ın odasındaki bilgisayarı, kişisel eşyaları, kıyafetleri, defter kitapları ve bir çanta içerisindeki mektuplarını aldı.



Jandarma, Milas'tan başsağlığı için Torba'ya gelen Ayten Kıvılcım'ın kuzeni 23 yaşındaki B.A.'yı da gözaltına alarak Bodrum Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürdü. Aynı saatlerde B.A.'nın ağabeyi 26 yaşındaki S.A.'nın da Milas’taki evinde gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandığı öğrenildi. Önceki gün iki kardeşten alınan kan örnekleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na yollanmıştı.



Ayten'in akrabalarından kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kadın, “Kızımız kaybolalı 47 gün, cesedi bulunalı 5 gün oldu. Ama emniyet güçleri bilgisayarı, mektupları, kişisel eşyaları daha yeni topluyor” dedi.



Ayten Kıvılcım'ı son görenlerden biri olan Muhtar Fatma Kavcar da “Ayten’i çocukluğundan beri tanıyorum, sara hastalığı vardı, ilaç kullanıyordu. İlaçlarını almadan evden ayrılması mümkün değil. Kaybolduğu gün öğle saatlerinde bana gelip marketimden telefonu için kontör aldı. Yalnızdı. Arkasından uzun süre baktım, tek gidiyordu. Hepimizin çocuğu var, tedirginlik duymamak elde değil” diye konuştu.



İki oğlu gözaltında olan, Ayten Kıvılcım'ın eğitimi süresince Milas'’taki evinde kaldığı eniştesi Nurettin A. ise İstanbul'daki otopsinin halen devam ettiğini, cenazenin ne zaman defnedileceğinin bilinmediğini söyledi.



Bu arada, Mersin'de yakalanıp Bodrum'a getirilen Ayten Kıvılcım'ın eski sevgilisi 18 yaşındaki M.E.E.'nin halen gözaltında tutulduğu öğrenildi. Ayten Kıvılcım'ın kaybolduktan yaklaşık 3 hafta sonra, Milas'ta, 35 yaşlarındaki bir erkek ile 34 plakalı siyah ‘Doblo’ marka otomobile binerek uzaklaştığı bilgisi üzerinden de araştırmaların sürdüğü ifade edildi.





