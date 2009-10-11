Liseli kızı dayısı öldürmüş

İzmir'in Çiğli ilçesinde dün bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki lise öğrencisi kızın cinayet zanlısının, dayısı olduğu belirlendi



Çiğli ilçesindeki evlerinde dün bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Buse H'nin (14) cesedine, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.



Otopsi sonucunda lise öğrencisi kızın göğsünde, karnında, kollarında ve bacaklarında 21 bıçak darbesinin bulunduğu tespit edildi.



Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Buse H'yi öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi için ailesi ve yakınlarının bilgisine başvurdu.



Cinayet şubesi polisinin aldığı ifadeler ve yaptığı araştırma sonucu, Buse H'nin dayısı E.O'nun (39), cinayet işlendiği saatlerde evin yakınlarında görüldüğü ve olay günü demir dökümcü olarak çalıştığı Pınarbaşı semtindeki iş yerine gitmediği anlaşıldı.



Yaklaşık 6 yıl önce eşinden boşanan, 10 yaşındaki kızı eşinde kalan ve yalnız yaşayan E.O'nun evine giden polisler, lambaların açık olmasına rağmen içerde kimsenin bulunmadığını gördü.



Evde yapılan aramada, E.O'ya ait kanlı bir tişört bulundu. Cinayet masası ekiplerinin çalışması sonucu, E.O, Çiğli ilçesinde bir adreste yakalandı.



Gözaltına alınarak sorgulanan E.O'nun verdiği ifadede, Buse H'yi öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.



E.O'nun, yeğeni Buse H'ye ilgi duyduğunu ve bir süre önce cep telefonu hediye ettiğini, bu telefonla erkek arkadaşlarına mesaj attığı için kıskandığını söylediği bildirildi.



Zanlı E.O'nun, olay günü yeğeninin evine giderek kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını, liseli kızın direnerek karşı koyması üzerine ailesine söyleyeceği korkusuyla bıçaklayarak öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.



Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.O, adliyeye sevk edildi.



Bu arada, öldürülen Buse H. için Yamanlar semtindeki cemevinde tören yapıldı. Buse H'nin anne ve babası Serpil ve Tunayhan H. çiftinin, törende sürekli gözyaşı döktükleri görüldü.



Buse H'nin cenazesi, törenin ardından Doğançay Mezarlığında toprağa verildi. Kızının mezarının başında sinir krizi geçiren acılı anne, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.



Çiğli ilçesinde, dün, kardeşi Buse H'nin (14), işlettikleri bakkal dükkanına gelmemesinden şüphelenen ağabeyi O.H, 8130/3 Sokak'taki evlerine gitmiş, içeri girdiğinde kardeşini bıçaklanmış halde bulmuş, O.H. ve amcası tarafından otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlenmişti.