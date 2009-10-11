Liseli kızı dayısı öldürmüş

İzmir'in Çiğli ilçesinde dün bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki lise öğrencisi kızın cinayet zanlısının, dayısı olduğu belirlendi
Çiğli ilçesindeki evlerinde dün bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Buse
H'nin (14) cesedine, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı.
Otopsi
sonucunda lise öğrencisi kızın göğsünde, karnında, kollarında ve
bacaklarında 21 bıçak darbesinin bulunduğu tespit edildi.
Soruşturmayı
yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Buse H'yi
öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi için ailesi ve yakınlarının
bilgisine başvurdu.
Cinayet şubesi polisinin aldığı ifadeler
ve yaptığı araştırma sonucu, Buse H'nin dayısı E.O'nun (39), cinayet
işlendiği saatlerde evin yakınlarında görüldüğü ve olay günü demir
dökümcü olarak çalıştığı Pınarbaşı semtindeki iş yerine gitmediği
anlaşıldı.
Yaklaşık 6 yıl önce eşinden boşanan, 10 yaşındaki
kızı eşinde kalan ve yalnız yaşayan E.O'nun evine giden polisler,
lambaların açık olmasına rağmen içerde kimsenin bulunmadığını gördü.
Evde
yapılan aramada, E.O'ya ait kanlı bir tişört bulundu. Cinayet masası
ekiplerinin çalışması sonucu, E.O, Çiğli ilçesinde bir adreste
yakalandı.
Gözaltına alınarak sorgulanan E.O'nun verdiği ifadede, Buse H'yi öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.
E.O'nun,
yeğeni Buse H'ye ilgi duyduğunu ve bir süre önce cep telefonu hediye
ettiğini, bu telefonla erkek arkadaşlarına mesaj attığı için
kıskandığını söylediği bildirildi.
Zanlı E.O'nun, olay günü
yeğeninin evine giderek kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını, liseli
kızın direnerek karşı koyması üzerine ailesine söyleyeceği korkusuyla
bıçaklayarak öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.O, adliyeye sevk edildi.
Bu
arada, öldürülen Buse H. için Yamanlar semtindeki cemevinde tören
yapıldı. Buse H'nin anne ve babası Serpil ve Tunayhan H. çiftinin,
törende sürekli gözyaşı döktükleri görüldü.
Buse H'nin
cenazesi, törenin ardından Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.
Kızının mezarının başında sinir krizi geçiren acılı anne, yakınları
tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Çiğli ilçesinde, dün,
kardeşi Buse H'nin (14), işlettikleri bakkal dükkanına gelmemesinden
şüphelenen ağabeyi O.H, 8130/3 Sokak'taki evlerine gitmiş, içeri
girdiğinde kardeşini bıçaklanmış halde bulmuş, O.H. ve amcası
tarafından otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırılan genç
kızın hayatını kaybettiği belirlenmişti.