Liseli kıza sevgilisinden ‘ayrılmayacaksın’ dayağı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 17 yaşındaki kız öğrenci, okul önünde erkek arkadaşı tarafından yumruklandı.



Antalya’nın Alanya İlçesi'nde Kız Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ş.S.K., okul önünde erkek arkadaşı 18 yaşındaki E.P. tarafından dövüldü. Aldığı yumruk darbeleriyle dişi kırılan genç kız, hastanede tedaviye alındı. Kavgayı ayırmaya çalışan polise de saldıran E.P., takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kız Meslek Lisesi öğrencisi Ş.S.K.'nın kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen E.P., okula gelerek genç kızla son kez konuşmak istediğini söyledi. Okulun bahçesinden ayrılan ikili, okulun karşısındaki bir binanın arkasında konuşmaya başladı. Ş.S.K.'nın kendisinden ayrılmak için ısrarcı olması üzerine sinirlenen E.P., kızın suratını yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle dişi kırılan genç kızın ağzı ve burnu kan içinde kaldı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, gençleri ayırdı. Ş.S.K., arkadaşları tarafından Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Hastanesi'ne götürülürken, E.P. olaya müdahale eden polise de saldırdı. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen P. gözaltına alındı. Emniyette sorgusu devam eden E.P., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kendisine saldırılan polis memurunun ise E.P.'den şikayetçi olmadığı belirtildi.

