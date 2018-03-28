Liseli kıza istismarla suçlanan memur tehdit edildiğini öne sürdü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da geçen yıl sosyal medya üzerinden tanışıp, arkadaş olduğu lise öğrencisi B.D.\'ye istismarda bulunduğu suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan sağlık memuru F.K. (24), savcılığa verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. F.K., kendisine yönelik, B.D. ve ailesi tarafından tehdit içerikli mesajlar atıldığını öne sürüp, savcılığa bunları sunarak, şikayetçi oldu.

Konya\'da bu yıl lise son sınıfta okuyan B.D. (18) , geçen yıl sosyal medya üzerinden sağlık memuru bekar F.K. ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra B.D. ile F.K. ayrıldı. Ayrılıktan yaklaşık 1,5 ay sonra B.K. ile buluşan F.K., iddiaya göre, \"Seninle evleneceğim. Bana güvenebilirsin. Seni bırakmayacağım\'\' deyince, ikili yeniden bir araya geldi.

KENDİSİNDEN AYRILINCA, ŞİKAYETÇİ OLDU

10 ay süren ilişkinin ardından F.K., iddiaya göre B.D.ye, \'\'Ben bu sorumluluğu alamam. Bu yanlışı yapmak bana yakışmadı. Bu bana ağır geldi\'\' diyerek genç kızdan ayrıldı.

Olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten B.D., geçen 2 Şubat günü Cumhuriyet Başsavcılığı\'na \'cinsel istismar, yaralama ve tehdit\' suçlarından F.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda yaşadıklarını anlatan B.D., \'\'F.K. ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Sağlık sektöründeydi. Sosyal medyadan tanışıp önce arkadaş, daha sonra sevgili olduk. Geçen sene yemek için onun evine gittik. Birlikte olmak istedi. \'Ne yapıyorsun\' dedim. İtiraz etmeme rağmen, zorla ilişkiye girdi. \'Seninle evleneceğim, seni hiç bırakmayacağım\' diyordu. Aileme söyleyemedim. Daha sonraki süreçte de beni ilişkiye zorladı. En son yaptıklarından pişman olduğunu, bunun kendisine yakışmadığını, bu sorumluluğu alamayacağını söyleyip benden ayrıldı.\'\'

\'GELİNLİK BİLE DENEDİM\'

Kendisini evleneceklerine inandırdığını, hatta gelinlik bile deneğini belirten B.D., \'\'Ona inanmak zorundaydım. Gelinlik bile denedim. Bu olaylardan sonra okula bile gidemedim. Kimsenin yüzüne bakamadım. Toparlanmakta güçlük çektim\" dedi.

İDDİALARI YALANLADI

F.K., hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle savcılığa giderek ifade verdi. İfadesinde suçlamaları reddeden F.K., \"B.D. ile geçen yıl Mart ayında sosyal medya üzerinden tanıştım. Bir süre mesajlaştık. Ondan sonra mesajlaşmayı kestik. Yaklaşık 6 ay boyunca ara ara konuşmamız dışında kendisiyle bir iletişimimiz olmadı. Ondan bir süre sonra yeniden görüştük ve duygusal bir ilişki yaşamaya başladık. Bu ilişkide kesinlikle zorlama, darp ya da tehdit söz konusu asla değildir\" dedi.

F.K., \"Geçen Ocak ayında B.D. ve ailesi bana tehdit içerikli mesajlar göndermeye başladı. O zamana kadar aramızda bir sorun yoktu. Ailesi de biliyordu. Hatta evlerine gidip, ailesiyle birlikte kahvaltı bile yaptık. B.D. ile Ocak ayı ortalarına doğru birlikteliğimiz oldu. Ancak bu zorla değildi. İlişkimiz sürüyordu. Bu sırada B.D., ailesinin kendisini başka birine vermek istediğini söyleyip, benimle evlenmek istediğini söyledi. Hiçbir sorunumuz yokken, B.D. ve ailesi, bana tehdit mesajları atmaya başladı\" diye konuştu.

F.K.\'nin, kendisine yönelik atılan tehdit içerikli mesajları da avukatı aracılığıyla savcılığa sunarak, bu kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.



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