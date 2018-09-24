T24 LogoT24 Logo
Gündem

Liseli Kadri, motosiklet kazasında öldü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan lise öğrencisi Sadri Özkan (16), hastanede 3 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti

24 Eylül 2018 14:56

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan lise öğrencisi Sadri Özkan (16), hastanede 3 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
Kaza cuma günü, Bayramiç- Ezine karayolu üzerindeki Ağaçköy köyü kavşağında meydana geldi. Emre D. (22) yönetimindeki 17 UT 082 plakalı otomobil ile Sadri Özkan\'ın kullandığı 17 TR 995 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mustafa- Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Sadri Özkan, annesi Fevziye Özkan\'ın da başhemşire olarak görev yaptığı Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan lise öğrencisi Sadri Özkan, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 3 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Sadri Özkan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇDHABayramiçSadriKazaBayramiç EzineAğaçköyEmreUTTRKazadaMustafa GülşenAnadolu LisesiFevziyeBayramiç Devlet HastanesiDurumuMehmet Akif Ersoy Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24