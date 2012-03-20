Liseli İbrahim James Bond'un setine sızdı

T24- Adana’da lise öğrencisi 17 yaşındaki İbrahim Ali Özden, garda çekimlerine başlanan ’007 James Bond- Skyfall’ın aksiyon sahnelerini ;izleyebilmek için iki arkadaşıyla ajan gibi ;sete sızdı. Lokomotif tamirhanesindeki işçi kıyafetini giyip başına kask takarak kılık değiştiren İbrahim Ali Özden ve arkadaşları, vagonun üzerindeki kavga sahnelerini cep telefonuyla görüntülemeyi de başardı.

Milliyet'in haberine göre, Merkez Seyhan ilçesinde 16 Mart’tan bu yana trafiğe kapatılan Kasım Gülek Köprüsü’nün altından geçen demiryolundaki çekimleri izlemek için iki arkadaşıyla Cemalpaşa Mahallesi’ne giden İbrahim Ali Özden, set çevresinde özel güvenlik görevlilerinin aldığı önlemleri görünce plan yaptı. Ara sokaklardan güvenlik görevlilerine görünmeden gizlice tel örgüleri aşıp, vagonların altından geçen İbrahim Ali Özden ve arkadaşları, lokomotif tamirhanesine ulaştı. Hafta sonu olduğu için çalışma yapılmayan tamirhanedeki işçi kıyafetleri ve kaskları giyen İbrahim Ali Özden ve arkadaşları vagonların altından geçerek film setine vardı.



Demiryolu işçisi görünümünde bakımı yapılan bir yolcu vagonuna giren İbrahim Ali Özden, kendini vagonların üzerinde rol icabı kavga eden oyuncuların önünde buldu. Büyük bir heyecanla kameralı cep telefonunu çıkaran İbrahim Ali Özden, vagon üzerinde iki oyuncunun kavga sahnelerini görüntülemeyi başardı. Dakikalarca çekim yapan İbrahim Ali Özden, yakından çekim yapmak için vagondan inince, set ekibindeki görevliler tarafından fark edildi. Üç arkadaşın macerası güvenlik görevlilerine yakalanmalarıyla son buldu.

İbrahim Ali Özden, aksiyon filmlerine çok meraklı olduğunu, 007 James Bond’da başrol oynayan Daniel Craig’i yakından görmek için böyle bir maceraya atıldığını söyledi.

İbrahim Ali Özden, "Lokomotiflerin bakımını yapan işçilerin kıyafetlerini giyince, kimse bizden şüphelenmedi. Vagonun penceresinden çekim yapıp, sahnelere izledim. Aşağı inip, cep telefonuyla görüntü çekmeye başlayınca, film ekibinden bir kişi beni fark etti. Hemen güvenlik görevlilerine haber verdiler. Güvenlikçiler, üzerimizi aradı, ama cep telefonumu külotuma sakladığım için bulamadılar. İşçi kıyafetlerini çıkartıp, setten kovdular. Benim için unutulmaz bir macera oldu" dedi.

Filmin 26 Mart’a kadar sürecek kent merkezindeki Adana bölümü 1’inci etap çekimleri nedeniyle yerel yönetimler film şirketine bedelsiz olarak geniş olanaklar sundu. Adana’nın tanıtımına katkı sağlayacağı düşünülerek en işlek caddenin köprü bağlantısı dahi ulaşıma kapatılırken, başka bazı yerlerde yeni yollar da yapıldı.



