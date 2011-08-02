Liseli gençlerin vazgeçilmez bulduğu 4 şey ne?

T24- Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Sosyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bahattin Akşit ve Prof. Dr. Belma T. Akşit öncülüğünde gerçeklekleştirilen “Liseli Gençlik Ne Düşünüyor” araştırmasında çarpıcı sonuçlar elde edildi. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki eğitim sistemini eleştiren liseli gençlerin vazgeçilmezleri sıralaması ise şöyle: arkadaşlık, müzik, internet ve dini inanç.

Katılımcı öğrencilerin yapısı

İstanbul Anadolu yakasında bulunan düz devlet liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri, imam-hatip ve özel liseler arasından istatistikî yöntemlerle seçilen 45 lisede uygulanan araştırmada 2356 öğrenciden bilgi toplandı. Yüzde 56’sı kız olan katılımcıların yüzde 85’i büyükşehir doğumlu olup, katılanların önemli bir çoğunluğu, 15-17 yaş ve 9.-11.sınıf aralığında. Örneklemdeki öğrencilerin lise türlerine göre dağılımı şöyledir: %48’i Meslek lisesi, %39’u Düz lise ve Anadolu lisesi, %8’i İmam-Hatip lisesi ve %6’sı özel lise. Öğrencilerin annelerinin %30’u lise ve üstü eğitime sahipken, babalarının %44’ü lise ve üstü eğitime sahip.



Katılımcılar, sahip oldukları kaynaklar açısından incelendiğinde şunlar özellikler dikkat çekiyor: Öğrencilerin yüzde 63’nün kendine ait bir odası var, ancak bu oran özel lise öğrencilerinde yüzde 79 olup imam-hatip lisesi öğrencilerinde yüzde 58. Öğrencilerden kredi kartı sahibi olanlar yüzde 9 düzeyinde. Bu yüzde özel liselerde 26’ya kadar yükselirken, düz lise öğrencilerinde ise yüzde 4’e düşüyor.





Gençlerin yükselen değeri internet

Gazete ile haberleri takip etme konusunda “her zaman” diyen liseliler yüzde 22 düzeyinde. Gazete okuma, “Arasıra” seçeneği ile birlikte ele alınınca yüzde 70’e ulaşmakta. Ancak, gazete okuma televizyon (%89) ve internetin (%78) gerisinde. Gazete okuma yüzdelerinin en yüksek olduğu lise türü yüzde 27 ile özel liselerken, hemen onun arkasından imam-hatip liseleri geliyor. Ara sıra gazete okuma da eklenince özel liseleri Anadolu liseleri takip ediyor.

Radyo ile haberleri takip etme yüzdeleri ise bütün lise türlerinde çok düşükken Televizyon izlenme oranı yüzde 90’ı buluyor.

Araştırma sonuçlarına göre internet üzerinden dünyadaki olayları izleme oranı yüzde 78 olarak görüldü. İnternet üzerinden gerçekleşen sosyal-medya veya sanal arkadaşlık sitelerine üye olmak açısından Facebook yüzde 91 izlenme oranı ile en öne çıktı. İnterneti diğerlerine göre daha az izleyen imam-hatip liseliler bile bu oran yüzde 86 düzeyinde görüldü.. Twitter’ı takip edenlerin yüzdesi Facebook’un dörtte biri (%22) oldu.

Liseliler için 4 vazgeçilmez

Araştırmada liseli öğrencilerin hayatta vazgeçemeyecekleri eylemleri, etkinlikleri ve alışkanlıkları ortaya çıkartılmaya çalışılmış ve on iki eylem, hobi, etkinlik, alışkanlık listesi verilmiş ve bu listedekilerden hangilerinden vazgeçemeyeceklerini işaretlemeleri de istendi. Tüm öğrenciler ele alındığında, vazgeçilemeyeceklerin başında “arkadaşlar” (%77), “müzik” (%75), “internet” (%67) ve “dini inanç” (%60) yer aldı. Bu sıralama, imam-hatip öğrencileri arasında “dini inanç” (%99) en başa geldi.

Eğitim sistemini kıyasıya eleştirdiler

Liseli öğrencilerin Türkiye’deki eğitim sistemi hakkındaki düşünceleri de açık uçlu sorularla ortaya çıkarmaya çalışan araştırmada yüzlerce görüş gruplanmaya çalışıldı.. Bütün bunların sonucu olarak katılımcıların önemli bir çoğunluğunun (%61) orta öğretimdeki eğitim sistemine karşı eleştirel olduğu görüldü. Çok eleştirel ve çok karşı olanlar altıda bir düzeyinde olurken, beğenenlerin oranı onda bir düzeyinde kaldı

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