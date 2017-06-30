Liseli gençlerden bilim dünyasına katkı

Antalya'da dört lise öğrencisi, 2 yıl boyunca deniz altında yaptıkları araştırma ile fare balığının, deniz salyangozuyla beslendiğini kanıtladı. Liselilerin bu çalışması, uluslararası bir kongrede bildiri olarak sunulacak.

Dalış yaptılar

Adem Tolunay Anadolu Lisesi 11'inci öğrencisi Berk Sarıgöl, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Emir Kağan Çetin, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Hazan Özcan ve Doğa Yılmaz, BİLSEM Biyoloji Öğretmeni Hatice Üstüner ile Akdeniz Üniversitesi'nden Proje Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu'nun danışmanlığında 2 yıl boyunca pek çok kez dalış yaparak, fare balığının deniz salyangozuyla av ve avcı ilişkisini araştırdı.

"Su altını incelerken deniz salyangozu kabuklarının kırık olması bu projeyi doğurdu"

Doğa Yılmaz araştırmayla ilgili "Geçen yıl kalamarla ilgili bir çalışma yaptık. Biz sualtını çok sevdiğimiz için bu sene de fare balığıyla ilgili projemiz oldu. Fare balığı ve deniz salyangozunun av-avcı ilişkisini inceledik" derken, Berk Sarıgöl ise "Sualtını incelerken deniz salyangozu kabuklarının kırık olduğunu gördüğümüzde bu proje doğdu" diye konuştu.

"Fare balığının midesinde kırıntılar tespit ettik"

Hazan Özcan yaklaşık 2 yıllık projede fare balığının diş izlerini aldıklarını ve kırık deniz salyangozu kabuklarının üzerindeki izlerle uyuştuğunu gördüklerini söyledi. Özcan, "Daha sonra fare balığının midesini açıp kırık kabuklar olup olmadığını kontrol ettik. Ve deniz salyangozu kırıntılarını bulduk" dedi.

Emir Kağan Çetin de ilk kez bir projede yer aldığını söyleyerek, "Çok iyi bir ekibimiz var. O açıdan çok şanslıyız. Ekip olarak birbirimizi tamamlıyoruz. Nesil olarak bilimi biz tutacağız diye düşünüyorum" dedi.

Fare Balığı İle Deniz Salyangozunun Av-Avcı İlişkisinin Araştırılması Projesi'nin önemine değinen BİLSEM Biyoloji Öğretmeni Hatice Üstüner, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz ve Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu ile birlikte başka bir çalışma için dalış yaptığımızda kum üzerinde deniz salyangozu kabuklarının yenmiş olduğunu gördük. Sonra bu konuya dair bir araştırma yaptığımızda fare balığının deniz salyangozları ile av-avcı ilişkisinin dünya litaratüründe hiç çalışılmamış olduğunu gördük. Bu konuda öğrencilerimizle birlikte araştırmamızı derinleştirdik. Öğrencilerimiz dünya literatürüne geçecek bir çalışma yaptılar. Onlarla gurur duyuyoruz."

"Adeta çekirdek yenmişcesine deniz salyangozu kabuklarını gördüler"

Proje Uzmanı Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu da, "Hocamız ve öğrencilerimiz başka proje için çalışırken ilginç bir olay yaşadı. Deniz tabanı ve kumluk bölgelerinde adeta çekirdek yenmişcesine deniz salyangozu kabuklarını gördüler. Ve bunun araştırılması, proje fikri doğdu. Biz üniversite olarak öğrencilere yardımcı olduk, dalış eğitimlerini verdik" dedi.

Deniz salyangozlarının işgalci bir tür olduğunu, deniz dibinde yosun ve bitkilerle beslendiğini belirten Doç.Dr. Gökoğlu, "Fare balığı da onu yiyor. Birisi deniz dibinde çölleşmeye neden oluyor, öbürü de onu yiyor. Öğrenciler işte bu ilişkiyi ortaya koydu. Ekolojik anlamda güzel bir çalışma. Öğrenciler epey bir literatür çalışması yaptılar. Bu konuyla ilgili Akdeniz eko sisteminde hiçbir çalışmaya rastlamadılar" dedi.