Liseli gençler bilim insanı olma yolunda teşvik edildi

İSTANBUL, (DHA) - Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün başkanlığında, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Bilim Kampı ödül töreni Maltepe Üniversitesinde yapıldı.

Maltepe Üniversitesi öğretim üyelerinin desteğiyle 12-14 Şubat günleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından gelen lise öğrencilerine verilen \'Akıllı Şehir Planlaması\', \'Endüstri 4.0\', \'Farmakoloji\', \'Temiz ve Yenilenebilir Enerji\' alanlarındaki eğitim sonrasında hazırlanan ve dereceye giren projeler üniversitenin Dr. Reşit Galip Konferans Salonunda 10 Mayıs günü açılan sergide izleyicileriyle buluştu.

\"REKABETİ YAKALAYABİLMEK İÇİN GELİŞMELERE ÖNCÜLÜK ETMEK GEREKİYOR\"

11 Mayıstaki Bilim Kampı Ödül Töreninin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, “Dünyada artık gelişmeleri yakından takip etmenin hiçbir önemi yok. Rekabeti yakalayabilmek için gelişmelere öncülük etmek, liderlik etmek gerekiyor. Türkiye de, artık, hem bölgemizde hem de dünyada ekonomik olarak, sosyal ve kültürel olarak önemli bir aktör konumunda. Bu çabanın gençler üzerinden özellikle bilim alanında devam etmesi en büyük temennimiz” dedi.

\"ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ ÖNE ÇIKARMALIYIZ\"

Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ise yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığında 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla uygulanacak olan yeniliklerden ayrıntılı olarak söz etti; okul öğretiminde özellikle eleştirel düşünmeyi öne çıkarmanın önemi üzerinde durarak, lise üçüncü sınıflarda okutulan felsefe dersine ek olarak lise ikinci sınıflara konulan yeni felsefe dersinin önemine de işaret etti. Ayrıca, lise-üniversite işbirliğinin son derece önemli olduğunu, yapılan bu çalışmadan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesinin Müdürü Haluk Değirmenci de konuşmasında Maltepe Üniversitesiyle birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açış konuşmalarından sonra hazırlanan projelerden ilk üç dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Bilim Kampında Maltepe Üniversitesinin akademisyenlerinin verdiği seminerlerde liseliler ilgili oldukları konulardan birini seçerek projelerini hazırlamışlardı. Öğrencilerin, çağın gereklerine uygun bir biçimde yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Bilim Kampı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri arasındaki iletişimi ve etkileşimi artırmanın yanı sıra; öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmeyi de hedefliyor. Bu yıl 118 öğrencinin katılımıyla Maltepe Üniversitesinde yapılan Bilim Kampının ilki geçen yıl Samsun’da düzenlenmişti.

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