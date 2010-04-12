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Yaşam

Liseli gencin intihar girişimi

Adana'da bir lise öğrencisi öğretmenleriyle kavga edince asma köprüden Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu.

12 Nisan 2010 03:00

T24-  Adana'da öğretmenleriyle kavga eden lise öğrencisi 17 yaşındaki E.S., cebindeki telefonunu ıslanmaması için kenara bırakıp, asma köprüden Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Suya düştükten sonra aşağıda bulunan kayığa doğru hamle yapan E.S., çıkarıldığı kıyıda gözlerini kapatıp bayılmış gibi yaptı.


Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan ve yaya geçidi olarak kullanılan asma köprüde meydana geldi. Köprünün korkuluklarında intihar amaçlı birinin olduğu ihbarı üzerine gelen polis, lise öğrencisi olduğunu söyleyen E.S.'yi inmesi için ikna etmeye çalıştı. İnmek istemeyen ve okuduğu okulda öğretmenleri ile kavga ettiğini söyleyen E.S.'yi ikna etmesi için Çocuk Şube Müdürlüğü'nden Sosyal Hizmet Uzmanı Songül Sipahi çağrıldı.


Uzmanın uzun süre dil döktüğü E.S., cebinden çıkardığı cep telefonunu kontrol edip köprünün üzerine bıraktıktan sonra kendini suya bıraktı. Suya düştükten sonra aşağıda bulunan kayığa doğru hamle yapan E.S., kayıkta bekleyenler tarafından alınıp kıyıya götürüldü. Kıyıda gözlerini kapatıp bayılmış gibi yapan, ancak üzeri ıslandığı titreyen E.S., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.


Liselinin öğretmenleriyle henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği için ölmek istediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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