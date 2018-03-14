Liseli genci kız arkadaşının yanında bıçakladı, 7 yıl hapis cezası aldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, alışveriş merkezinde kavga ettiği lise öğrencisi Z.G.\'yi (17) kız arkadaşının yanında bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Koray S. (27), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen eylül ayında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Z.G., kız arkadaşı B.A. ile film izlemek için bir alışveriş merkezindeki sinemaya gitti. Film arasında sinema salonundan çıkıp, zemin kattaki markete yürüyen merdivenle inen gençlere, önlerindeki Koray S., \"Niye bakıyorsunuz?\" diye sordu. Z.G. ise ona bakmadıklarını söyleyip, kız arkadaşıyla birlikte alt kata inmek için diğer yürüyen merdivene geçti. Gençlerin arkasından gelerek aynı merdivene binen Koray S., cebinden çıkardığı bıçakla Z.G.’yi karnından bıçakladı. Kaçmak isteyen Koray S.\'yi olaya tanık olan sivil kıyafetli Uzman Çavuş Fevzi Şahin silahını çıkartıp doğrultarak engelledi. Elindeki bıçak özel güvenlik görevlilerince alınan Koray S., polise teslim edildikten sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan dava açılan Koray S., çıktığı ilk duruşmada, tartıştığı Z.G.\'nin kendisine küfür edip, elindeki çanta ile vurduğunu belirterek, kendini korumak için bıçakladığını söyledi.

Mahkemede ifade veren Z.G. ise “Kız arkadaşım B.A. ile AVM’ye sinemaya girdik. Film arasında zemindeki marketten su almak için yürüyen merdivene bindik. Önümüzdeki genç etrafına bakınıyordu. Tuhaf bir hali vardı. Bana \'Ne bakıyorsun?\' dedi. Ben de ona değil, çevreye baktığımı söyledim. Bir ara arkamızda kaldı. O sırada gömleğimden tutup, sağ tarafımdan bıçakladı. Kendisine küfretmedim, çantayla da vurmadım. Şikayetçiyim\" diye konuştu.

Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Koray S., savunmasında önceki ifadesini tekrarladığını belirtip, beraatini istedi. Yargılamaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanığa \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



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