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Liseli genç otomobil kazasında öldü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 16 yaşındaki Öztimurlar Lisesi öğrencisi Erhan Yumuk, arkadaşıyla birlikte otomobille gezerken meydana gelen kazada hayatını kaybetti

02 Ekim 2017 16:27

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 16 yaşındaki Öztimurlar Lisesi öğrencisi Erhan Yumuk, arkadaşıyla birlikte otomobille gezerken meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 22.40\'da Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi, Fethiye Mahallesi, Ata Bulvarı Caddesi Işıktepe kavşağında meydana geldi. Arkadaşının annesi Nebiye G.’ye ait otomobili alan 17 yaşındaki öğrenci G.Ö., arkadaşı Erhan Yumuk’u da alarak araçla gezmeye çıktı. Daha sonra direksiyona geçtiği ileri sürülen Erhan Yumuk, Ata Bulvarı’nda başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı. Diğer arkadaşı ise yaralanmadı.
Yaralı genç ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Öztimurlar Lisesi’nde okuduğu öğrenilen Erhan Yumuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polise ifade veren ağabeyi 25 yaşındaki İlhan Yumuk, “Araç komşumuz Nebiye G.’ye ait. Bu kişinin çocuğuyla kardeşim arkadaşlar. Eve dün akşam saat 18.30’da geldiğimde kardeşim Erhan, arkadaşlarıyla gezmeye çıkacağını söyledi” dediği öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısı, Erhan Yumuk’un cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı. Polis, trafik kazasıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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