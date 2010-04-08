Liseli genç intihar etti

T24-



İhbar üzerine Binevler Mahallesi Mustafa Or Caddesi’ndeki Turgut Reis Apartmanı’nın önüne giden polis, lise öğrencisi V.F’yi (18) yerde ölü buldu.



Lise öğrencisinin 12 katlı apartmanın terasından atlayarak intihar ettiği belirlendi.



V.F’nin cesedi, cumhuriyet savcısının da katıldığı olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Geçen yıl biyoloji öğretmeni 2 çocuk annesi A.E’ye platonik aşık olduğu ve ruh sağlığının bozulması nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen V.F’nin, ailesinin isteği üzerine Kahramanmaraş’tan Kayseri’ye giderek eğitimini orada sürdürdüğü kaydedildi.



Okul idaresinden 2 gün izin alarak Kahramanmaraş’taki ailesinin yanına geldiği, izni bitmesine karşın Kayseri’ye geri dönmediği belirlenen V.F’nin intihar etmek için A.E’nin oturduğu apartmanı seçtiği, öğretmenin otomobilindeki bazı eşyaları aldığı sırada kendini boşluğa bıraktığı ifade edildi.



A.E’nin, ifadesinde, "Beni sürekli rahatsız ettiğini ailem, kendi ailesi ve okul idaresi dahil herkes biliyordu" dediği öne sürüldü.