Liseli gazetecilerin araştırması okul müdiresini istifaya zorladı

ABD'nin Kansas eyaletindeki bir lisenin başına getirilen müdire, okulda çıkan gazetede çalışan gençlerin araştırması sonucu özgeçmişinde tutarsızlıklar olduğunu ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Pittsburg Lisesi'nde çıkan Booster Redux adlı gazetedeki araştırma, okula yeni atanan müdür Amy Robertson'ı tanıtan bir yazıyla başladı.

Ancak üç hafta sonra gençler, Robertson'ın gittiğini söylediği kolejin akreditasyonu olmadığını ortaya çıkarttı.

Skandalı ortaya çıkartan gençler, ABD genelindeki gazetecilerden övgü aldı.

Robertson Pittsburg Eğitim Kurulu tarafından 6 Mart'ta işe alınmıştı.

Kurul daha sonra toplanıp, Robertson'ın yıllık 93 bin dolar maaşlı görevinden istifasını kabul etti.

Booster Redux'ın editörü, lise öğrencisi Trina Paul "Okulumuzun başı olacaktı ve bu görev için kalifiye bir isim olduğuna, gerekli özellikleri bulunduğuna emin olmak istedik. Meşru olmayan şeylere rastladık" dedi.

Öğrenci gazetesinde yayınlanan haberde Robertson'ın sordukları sorulara "eksik, çelişen tarihler ve tutarsızlıklarla dolu" yanıtlar verdiği kaydedildi.

Öğrenciler, Robertson'ın Dubai'de müdireliğini yaptığı bir özel okulun ruhsatının, yıllar süren "tatmin etmeyen" resmi değerlendirmelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti tarafından iptal edildiğini ortaya çıkarttı.

Booster Redux ayrıca, Robertson'ın yüksek lisans ve doktorasını yaptığını söylediği Corllins Üniversitesi'nin ABD Eğitim Bakanlığı'nın onay verdiği okullar arasında olmadığını tespit etti.

Bir adresi bulunmayan üniversitenin, insanların diploma satın aldıkları "diploma değirmeni" adı verilen okullardan biri olmakla suçlandığı kaydedildi.

Robertson ise Kansas City Star gazetesine yaptığı açıklamada "Corllins Üniversitesi'nin şimdiki durumunun konuyla ilgisi yok çünkü ben lisans diplomamı 1994'te, doktoramı ise 2010'da aldım, o zaman böyle bir sorun yoktu. Öğrencilerin soruları konusunda da yorum yapmayacağım çünkü kaygıları gerçekleri temel almıyor" dedi.