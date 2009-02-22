Liseli Esra'nın katili tutuklandı

Pendik'te, lise öğrencisi Esra Celepkulu'nu apartmanın asansöründe öldürdüren Sezai K., tutuklandı.



Pendik'te, lise öğrencisi Esra Celepkulu'nun evinin bulunduğu apartmanın asansöründe uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan Sezai K., çıkarıldığı

mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, olaydan sonra ailesi tarafından yetkililere teslim edildiği belirtilen Esra Celepkulu'nun katil zanlısı Sezai K., Kurtköy Jandarma Karakolu'nda sorgusu tamamlandıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Pendik Adliyesi'ne getirildi. Pendik Cumhuriyet Savcılığınca sorgulanan Sezai K, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



Sezai K.'nın, jandarma ve savcılıktaki ifadesinde Esra Celepkulu'nu 6 yıldır sevdiğini, bir ara koptuklarını, son 2 yıldır görüştüklerini ileri sürdüğü öğrenildi.



Sezai K.'nın olay günü Sevgililer Günü'nde buluşamadığı için hediyesini vermek amacıyla Esra Celepkulu'nun evinin önüne giderek okuldan dönüşünü beklediğini anlattığı bildirildi.



İfadesinde okuldan dönen Esra Celepkulu ile asansöre bindiğini, orada hediyesini verdiğini, bunun üzerine Celepkulu'nun kendisine erkek arkadaşı olduğunu söyleyerek kötü sözler sarf ettiğini iddia ettiği öğrenilen Sezai K.'nın, Celepkulu'nun hediye ve çantasıyla başına vurması üzerine kendisini kaybettiğini söylediği kaydedildi.

