Liseli engelli Tuana'ya özel halk otobüsü

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA)-ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde, doğuştan bedensel engelli 15 yaşındaki Tuana Akar, belediyenin tahsis ettiği engelli rampası bulunan 27 kişilik halk otobüsünde annesiyle birlikte okuluna gidip- geliyor.

Babası 12 yıl önce mide kanserinden ölen Tuana Akar, annesi 44 yaşındaki Filiz Akar ile birlikte Sofular Mahallesi\'ndeki evinde yaşıyor. Doğuştan bedensel engelli Tuana Akar, ilk ve ortaokulu, evine yakın olduğu için kimi zaman annesinin sırtında gidip gelerek bitirdi. Tuana, bu yıl Pehlivanlar Mahallesi\'nde bulunan Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi\'ni kazandı. Anne Filiz Akar, kızının evden 3.5 kilometre uzaklıktaki okula gidip gelebilmesi için Çaycuma Belediye Başkanı Nihat Kantarcı\'dan destek istedi. Başkan Kantarcı, belediyeye ait engelli rampası bulunan halk otobüsünü Tuana\'ya ücretsiz tahsis etti. Tuana, her sabah evinin önüne gelen 27 kişilik halk otobüsüne rampa sayesinde annesiyle rahatlıkla binip akşam da aynı otobüsle dönüyor.

\"OKULA BÖYLE BİR ARAÇLA GİTMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU\"

Tuana Akar, engelli rampası olan otobüse rahatlıkla binip indiğini ve okuluna gidebildiğini belirterek, \"Belediye Başkanımız başarımı sürdürebilmeme vesile oldu. Bu imkânı sağladı. Bir hayalim var. Hukuk okuyup hâkim olmak istiyorum. Çünkü ortaokulda ezilmeler ve adaletsizlikler yaşadım. Bu adaletsizliklerin bitmesi için de hukukçu olmak istiyorum. Mesela, 7’nci sınıftayken asansör bozulduğu için okula gidememiştim. Okula böyle bir araçla kolayca gidip gelmek çok güzel bir duygu\" dedi.

Anne Filiz Akar ise, kızının eğitimini sürdürebilmesi için yıllardır mücadele ettiğini söyledi. Kızını çoğu zaman sırtında taşıyarak okul merdivenlerini çıktığını anlatan Akar, \"Yeni okulun mesafesi çok uzak. Servise versem engelli merdiveni yok. Biz de Belediye Başkanı\'mızdan yardım istedik. O da bize engelli merdiveni olan belediye otobüsünden faydalanmamızı istedi. Bize yardımcı olduğu için teşekkür ederim\" diye konuştu.

\"ENGELLİLERİN HER TÜRLÜ HİZMETE ERİŞEBİLECEĞİ BİR ÇAYCUMA\"

Başkan Kantarcı, \"Geldiğim günden beri tüm çalışmalarımız dezavantajlı grupların ilçede kolay yaşamalarını sağlamaya yönelik. Yükseltisiz yol tasarımını da bunun için geliştirdik. Hastaneye yaya ulaşımını sağlayacak eğik asansörü de bunun için planladık. Hedefimiz hareket edebilir durumdaki tüm engellilerin hiç kimsenin yardımı olmadan her türlü hizmete erişebileceği bir Çaycuma yaratmak. Tuana yavrumuzla ailesinin yüzündeki gülüş de bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor\" dedi.



FOTOĞRAFLI